原来视咁的丨龚嘉欣被追问婚期口窒窒阵脚大乱 遭肥妈借「蟹」提感情状况

视后龚嘉欣于2024年尾至2025年头凭主持《在家宴客50道菜》赢尽好评；相隔1年，她载誉归来主持一共15集的全新综艺节目《在家宴客60道菜》，并由今日起，逢周一至周五晚10点半于无线翡翠台播映。今辑《在家宴客60道菜》汇集了5大名厨，除继续有曾于世界各地顶尖餐饮集团掌厨的邵德龙、香港著名饮食集团最年轻大厨黄永帜、现职全球获奖最多的中菜品牌之一的李文星、专注研究潮州菜长达30多年的许美德，以及新加入《宴客》的人气西厨「瑞士秋生哥」Jacques Kagi（祈积奇）；5大名厨将与2位「星级煮人」李家鼎及肥妈，轮流上阵教授独门烹饪秘诀迎接新年。

肥妈「追问」嘉欣婚期问题，嘉欣被杀个措手不及。

龚嘉欣再次主持全新综艺节目《在家宴客60道菜》。

「神级名厨」邵德龙，教煮「刁钻菠萝咕噜肉」。



今、明两日播出的首两集《60道菜》，8道名厨教煮的菜式分别为：黑胡椒炒蟹、刁钻菠萝干咕噜肉、大富蚝煲、惹味素食「锦绣如意」、瑞士版清汤腩、零失败特色焗鸡、醉虾及升级版老少平安。出名「快靓正」的肥妈，教煮炒蟹及焗鸡时，分享不少「懒人烹调大法」，包括如何以简单方法帮助焗鸡变得香脆兼入味，以及薯仔极速变腍大法。

除出名煮餸够爽手，肥妈亦出名口直心快。煮蟹期间，她技巧地「追问」嘉欣婚期问题，被杀个措手不及的嘉欣明显阵脚大乱：「我谂紧节目出街时去到咩状况」，似乎意有所指！之后她解释：「我系一个要谂得好清楚嘅人，因为我年纪唔细。」岂料肥妈捉住这句乘势追击：「就系因为你唔细先唔好谂咁多嘢……到你谂清楚嘅时候……人哋唔清唔楚喇已经。」见识广博的肥妈，还会与嘉欣分享为何有人说女人像蟹，期间又取笑一味挂住食的嘉欣：「你又唔识眨眼，死蟹咁样，真系！」

李家鼎、肥妈轮流教授独门烹饪秘诀迎接新年。

邵德龙公开「炸煮三重奏」大法，提升咕噜肉香脆度。

今辑新加入的人气西厨Jacques Kagi。

公开「炸煮三重奏」

另外，上一辑因教煮美味猪扒饭而在内地获封「神级名厨」的邵德龙，今晚教煮的「刁钻菠萝咕噜肉」，为了令食客进食时能同时品尝菠萝干与肉香，邵师傅想到以菠萝干代替新鲜果肉。另外，他还会公开「炸煮三重奏」大法，以提升咕噜肉外皮的香脆度。其他师傅亦会分别教授提升蚝味、爆香料头、如何令醉虾更入味等小撇步，万勿错过。

