林俊杰认爱网红「七七」 与女星曾圣媛合照流出引发揣测 公司发声明澄清：并非恋人关系

44岁的新加坡天王林俊杰（JJ）在去年底的家庭聚会上，罕见地与年轻的内地网红「七七」一同出席母亲的70岁寿宴，正式公开恋情。然而，这段关系公开后，却引发了一些关于他过往感情生活的讨论。台湾演员Mida（曾圣媛）以过往友人的身份，在社交平台表达了复杂的心情，并分享了两人过去的合照，让外界对他们的关系产生诸多猜测。对此，林俊杰的经理人公司否认了外界的传闻，使整件事成为舆论焦点。

Mida曾现身林母寿宴引发猜想

在林俊杰承认与「七七」的关系后，曾圣媛曾在社交平台上发文，字里行间流露出不舒服的感受，并写道：「为甚么受伤的人总是真诚的人啊？」有网民因而翻出曾圣媛早年也曾出席林俊杰母亲生日宴的照片，引发了大家对于他们交往时间点的讨论，并好奇「七七」是否在不知情的状况下介入。有网民指出，曾圣媛与林母的合照拍摄于2019年，而另一张她与林俊杰的亲密自拍，时间则显示为2023年3月，地点在台北内湖。这些照片让外界猜测，两人之间或许曾有过一段持续数年的深厚情谊。

曾圣媛昔日言论再被提及

此外，曾圣媛过去在一个网路话题「男友或前任说过最恶心的话？」中的回应也被翻出。她当时写下：「如果你去爆料，看还有哪个男的会要你？」这句话让外界不免联想她是否曾遭受情感上的压力。同时，她也对一些形容林俊杰的负面评论按赞，心情显得相当复杂。对于外界的种种猜测，林俊杰所属公司发表声明，澄清他与曾圣媛仅是「透过平台介绍认识的朋友」，并非恋人关系。声明中也提到，网上流传的2019年合照，实际上是在2023年3月拍摄的。公司强调，林俊杰与「七七」是从2024年中才正式开始交往，时间点上并无重叠之处。

回溯到2018年，当时便有传闻指林俊杰在直播平台上以「Timekeeper」的化名支持曾圣媛，并用另一个帐号教她玩线上游戏，而曾圣媛的社交平台当时也只追踪了林俊杰一位歌手，显示出两人的友好关系。在公开新恋情后，林俊杰曾在2025年底发文，感叹「有预谋、有组织的抹黑」，并鼓励自己「不必困在别人杜撰的剧本里」，这段话似乎也是在对近期围绕他的感情生活讨论做出回应。

