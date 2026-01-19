TVB一线花旦豁出去！罕有黑丝Look挑战性感极限 窗边撩发回眸晒逆天长腿
更新时间：14:48 2026-01-19 HKT
发布时间：14:48 2026-01-19 HKT
发布时间：14:48 2026-01-19 HKT
现年31岁的2018年港姐暨华姐双料冠军陈晓华（Hera），入行以来一直备受公司力捧，并接连参演多部重头剧集，包括《新闻女王》、《新闻女王2》及《金式森林》等，而今日（19日）播出的新剧《非常检控观》，她亦有份参与其中。陈晓华接连有新作播出，吸纳不少粉丝，日前她在IG晒出一辑迷人靓相，大玩黑丝诱惑，发放「粉丝福利」。
陈晓华大晒白滑香肩
照片中的陈晓华穿上一条黑色露肩纱裙，大晒白滑香肩，而裙摆采用前长后短的设计，加上裙下的黑丝诱惑，吸睛指数爆灯！陈晓华坐在窗边，感受着夕阳的温暖，然后撩发回眸，散发出女神的光芒，展露出迷人的一面。陈晓华发文写道：「黄昏时间就是最美。」引得大批网民纷纷留言大赞靓女，并表示黄昏亦不及陈晓华真人靓：「黄昏哪里比得上你」、「比起黄昏时间，你更美！」
相关阅读：万千星辉颁奖典礼2025｜《金式森林》陈晓华争视后 中大学霸选港姐 近年传恋朱敏瀚郭晋安
陈晓华谱出忘年恋？
入行踏入第8年陈晓华，感情生活受到关注，获封「男神收割机」的她在参选港姐时，已承认有旧情人狄易达，之后曾与何广沛、丁子朗、罗天宇、MIRROR成员Ian（陈卓贤）、方力申、朱敏瀚等传过绯闻，甚至年差30载《金式森林》拍档郭晋安亦榜上有名，谱出忘年恋。
相关阅读：陈晓华4字亲回冧爆郭晋安谱忘年恋 《东周刊》独家爆朱敏瀚出招箍实女友化解暗涌
最Hit
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
2026-01-18 13:15 HKT
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国
2026-01-17 17:47 HKT
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
2026-01-18 11:15 HKT