梁小龙离世丨抖音帐号持续更新 粉丝感错乱涌入留言：谁在营运 大量生前影片曝光

著名功夫巨星梁小龙早年曾演出《功夫》中「火云邪神」一角、《陈真》、《大侠霍元甲》等剧集而红遍大中华地区。梁小龙的友人向《星岛头条》独家证实，梁小龙已于1月14日逝世，享年77岁，出殡仪式暂定于1月26日在深圳龙岗举行。然而，他生前积极经营的抖音帐号在他逝世后竟仍每日更新，最新影片中的他精神奕奕地写著书法，估计其帐号已交由团队继续经营，为他延续武打巨星的顽强精神。

梁小龙离世后抖音仍持续更新

梁小龙近年长居内地，活跃于抖音、小红书等社交平台，经常分享生活日常、功夫心得，以及与朋友聚会的欢乐时光，深受内地粉丝喜爱。在他离世的消息传出后，其抖音帐号的留言区俨然成为粉丝的追思墙，但仍有粉丝希望梁小龙死讯不是真的，望能看到梁小龙再次露面，更好奇表示：「如果14号过世，为甚么18日还在发抖音」、「有没有人确定的告诉我，他到底走了还是没走？」、「14号去世了！帐号谁在营运」、「已经去世了，这是剩余的视频」。

尽管新发布的影片内容是他生前所拍，展现他充满活力的一面，但留言区却充满了悼念的字句。不少网友写下「一路好走」、「希望你永远开心快乐」、「回忆太美好」、「感谢您留给我们美好的回忆」等，字里行间充满不舍，似乎都是在以这种独特的方式，向这位陪伴他们成长的功夫巨星作最后的告别。

梁小龙晚年生活充满活力

从分享的影片可见，梁小龙晚年生活依然充满活力，无论是与朋友欢聚、在镜头前展现功架，还是挥毫写下「真功夫」等墨宝，都体现了他对生命的热爱。其团队选择继续更新帐号，或许是希望将他积极乐观的精神延续下去，让粉丝记住他最灿烂的模样。梁小龙的丧礼暂定于1月26日在深圳龙岗举行，一代功夫传奇虽已落幕，但他的经典形象与精神，将透过这些影像永远流传在粉丝心中。

