新马师曾女儿邓小艾激罕现身外貌激似祥嫂 开会所获阿哥邓兆尊拖「正印」Carmen支持

已故粤剧名伶新马师曾（邓永祥）在1997年逝世，其后爆发「邓家争产事件」轰动香港，当时祥嫂洪金梅与四名子女邓兆尊、邓兆荣、邓翠玉（邓小艾）和邓碧玉因为争产一事对薄公堂，一度成为城中热话，虽然祥嫂与仔女曾反目，但最终关系总算和解，祥嫂在2019年因肺癌离世，临终前四子女陪妈妈走完最后一程。自从祥嫂离世后，邓小艾甚少再出现公众场合。

邓小艾将兴趣变成事业开设宠物会所

祥哥和祥嫂生前十分喜欢养猫狗，四名子女在父母耳濡目染下，同样喜欢养宠物，家中的猫猫狗狗更多得惊人。其中二女邓小艾因儿子长大成年，在不用再凑小朋友下，平日就与爱犬为伴，有指她曾养了16只爱犬，就连行街都是睇猫猫狗狗。近日邓小艾将兴趣变成事业，与友人在元朗开设宠物会所，提供宠物一站式服务，推广支持人宠共融。

邓兆尊偕「正印」Carmen撑妹妹

在开幕当日邓小艾落手落脚招呼宾客，身为哥哥的邓兆尊当然到场支持，不过同行的并不是「阿三」Nana，而是「正印」Carmen，素颜上阵的邓小艾虽然未有华丽服饰衬托，但依然保养得宜，小麦色肤色看起来相当紧致，外貌与祥嫂似足饼印。邓小艾曾经因为第二任丈夫钓鱼郎张文聪与家人闹翻，不过两人最终离婚收场，邓小艾与儿子搬返娘家永祥大厦与兄弟同住，打理一家人的生活。儿子长大成大后，邓小艾不用再凑小朋友与爱犬为伴，邓兆尊曾公开四兄弟姊妹合共饲养数十只宠物，邓兆尊有10只猫狗、邓兆荣有1只狗，而最细的邓碧玉最夸张，养了26只猫，至于小艾也有16只狗，当时她表示爱犬大部分是收养回来，而她又比较随意，没有刻意安排宠物接受训练。

祥嫂与四名子女曾经历恩怨情仇

祥嫂与四名子女曾经历逾十年恩怨情仇，多年来只在法庭有机会碰头，祥嫂曾痛斥子女为「红衞兵」，子女则反击称她是「武则天」。直到祥嫂61岁大寿之日，出现大转机，祥嫂挽着女儿邓小艾到达酒家，母女接受传媒访问，关系破镜重圆，有一段时间祥嫂与子女的关系维持良好，不时与女儿邓小艾结伴行街，可惜过了不久双方关系再度破裂。到了2017年，祥嫂因鲁芬病逝令她有所顿悟， 对子女的看法与财产的分布，有了全新的观点和安排，她决定以祥哥及自己的名义成立家族基金，在律师、医生、证人见证下写好平安纸：「名利带不走，万般皆是缘。旧事不记，新事新提。四个孩子都长大成人了，他们有自身的生活，只要孩子健康快乐，他们怎样安排自己的生活，我不会干预。子女没有隔夜仇，我是他们的亲生母亲，遗产自然会留给他们，我已把个人财产分配妥当，邓家子女和洪家亲人全部可以得到我的遗产。」

