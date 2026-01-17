AK自揭有初步倾续约 拍拖公开与否睇心情 闻姜涛「转会」︰出面乱讲

Anson Kong（江𤒹生）今日（17日）举办首张个人专辑《The Trip》签唱会，活动上AK唱了两首歌，又与粉丝玩游戏，完成访问后AK即为4百位粉丝签名。

遇儿时偶像余文乐吹车经

AK早前飞澳洲逗留4天，出席好友兼监制陈考威（Gareth）与陈颖欣（Yanny）的婚礼，AK在婚礼上唱了一首歌，那刻有自己歌单没有甜蜜歌曲，「我想今年制作一些甜蜜歌曲，为日后朋友婚礼，或粉丝结婚也能用上。」他原本17日才返港，后改机票提前见粉丝。

在婚礼浪漫的氛围感染下，AK明言：「日后自己的婚礼也要有First Dance这环节，（想快点结婚？）我是理性的人，婚礼上受感染啫，返到香港即回归正常。先照顾好家人和自己事业再去想其他的事，事业仍有好大空间发展，而且男生不需要这么快结婚，让我多做一阵子浪子吧！」去年传出AK与女网红「Sugar Kan」秘恋逾一年，问到拍拖也不会公开？他说：「如果真的有（拍拖）便公开，想不公开便不公开，没有指标，这是个人事，这件事不需要与人交代，我想交代便交代，没有人逼到我。」

昨晚（16日）Ian透露，经过Gareth、Yanny的婚礼，他「灵感到」在飞机上创作了半首适合婚礼播放的歌曲，AK︰「Ian置身到那美妙时刻，双方作出承诺，他的创作能力那么强，可能班机有点震才写出半首歌，飞机震少啲，他可以完成整首歌！」婚礼上，遇到儿时偶像余文乐，AK开心之余也想跟对方合作，「但我们没有谈及工作，反而有倾电单车话题。」而遇上Wyman（黄伟文），「是我俩第一次谈天！」

「公司有提过合约事」

对于传出姜涛「转会」到另一间国际性唱片公司，开拓海外市场，AK闻言即表示：「外界经常找个『榜首』来『 开刀』，乱讲一通！我准备转会去曼城啦！去睇波啫，（你有听过这传闻？）有也传不到我耳边，我这么低级。（公司有找你谈续约一事？）有轻轻问过一下，（有无其他公司拉拢你转会？）看到这访问后，可以拉拢一下。当然，没有人拉拢我，入行以来首次遇这问题，新旧合约交替，我静观其变，看看有甚么事发生，先专心工作。」

近日ViuTV重组部门，问到可有影响其工作？，AK表示影响不大，「变化都是上层的事，我是低级职员，与上层隔几层。」并称今年上半年忙到爆，上半年主力影视工作，明天入剧组开工，而音乐方面在创作方面会参与更多。