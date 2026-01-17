大只佬Rocky遭贴街招后首发声：任何事情都有因果 「认恋」崔碧珈后是非缠身发文暗示被陷害？

58岁的前港男「大只佬Rocky」郑健乐，因早前单方面宣布与37岁女星崔碧珈（Anita）拍拖，引发「父女恋」疑云，最终遭女方否认并疑被暗讽「猎食」，事件成为热话。而近日旺角街头惊现大量指控郑健乐的街招，内容火爆，直斥他为「香港世纪贱男」。街招上不仅重提他已申请破产，更指控他欠下巨债、有「食软饭」习惯，并称其前妻是因无法忍受而离婚。此外，街招还指控他常在社交网站寻求女性「包养」，令形象重创，Rocky今日（17日）终在IG发文，疑似回应近日是非。

Rocky疑暗示被陷害

Rocky今日在IG限时动态表示，「伤害过你的人，在伤害你的那一刻，他的果报就已经开始了，任何事情都有因果，该有的一定不会少。果报也许会迟到，但永远不会缺席，凡事都有轮回，你看苍天饶过谁！」未知是否暗示近日是非是无中生有、被人陷害。

相关阅读：58岁Rocky郑健乐被贴街招轰食软饭、欠债多宗罪 《东周刊》独家爆崔碧珈拒爱内幕

Rocky曾陷财困与妻离婚独力抚养一子

事实上，Rocky的经济状况近年一直备受关注。他过往受访时曾坦言，在电视台多演闲角，收入极不稳定，月入有时仅得四位数，难以养家。Rocky忆述，2020年疫情期间，其作为主要收入来源的健身室被迫停业，导致长达半年零收入，只能依靠积蓄度日。经济压力亦影响了家庭，他坦承与前妻因生活而有过摩擦，并对家人感到内疚。最终，Rocky在2021年结束了长达20年的婚姻，并独力抚养大仔，而细仔则随前妻生活。

相关阅读：崔碧珈情绪崩溃受辱爆喊 友人撑：性方面好保守 《东周刊》独家爆大只佬Rocky真面目