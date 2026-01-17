王丹妮偕老公游澳贺10周年险遇枪击案 拍《夜王》触罗孝勇底线

王丹妮（16日）出席铜锣湾品牌活动，早前她与老公罗孝勇到澳洲二人世界欣赏Lady Gaga巡回演唱会，目的为庆祝二人拍拖及结婚10周年。

减压睇Lady Gaga巡唱

罗孝勇知道她近期拍剧工作压力大，故特别体贴地为她安排4日行程，因此她也忍不住在IG高调放闪一次。不过，在澳洲旅程期间却遇上当地著名旅游点，Bondi Beach（邦代海滩）发生枪击案，而他们当时身处距离沙滩仅15分钟距离的地方，「我不喜欢晒太阳，没有打算前往沙滩。」而避过一劫。

此外，王丹妮将要为贺岁片《夜王》宣传，在曝光的宣传片中，她以大露背性感示人，问她在片中是否有大胆演出？她预告该片段只是前菜。不准老公罗孝勇捧场？她笑言：「其实一边拍一边有跟他沟通，都知道底线，可能他有些位要掩着眼看！记得他看《梅艳芳》时，我只是蜻蜓点水锡一锡，他也要掩着眼，不知道他的『标准』有没有提高，未知他能否接受，哈哈！」