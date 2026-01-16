东张西望｜印佣虐待BB足3分钟片段曝光  狂摇头部险扯断脑血管  妈妈报警：我对唔住个仔

今晚（16日）《东张西望》报导一宗工人姐姐虐待BB个案，报《东张》的妈妈阿C，表示查看家中的CCTV时， 竟见到新聘的印佣，抱住少主大力摇晃，甚至长达3分钟！阿C指出，BB受虐后出现神情呆滞、「有奶都唔想食」的情况，医生亦指BB受到「虐待性头部创伤」，BB绝对有机会因此死亡。

印佣起初笑容可掬似有爱心

阿C表示，去年诞下家中第一个BB，整个家庭都十分开心，但因为自己要返工，故此特意透过中介去聘请佣人，最终她以19,800元，聘请了一位于新加坡有4年照顾婴儿经验的印佣，请她来港进驻家中专责照顾BB。阿C表示，她起初对这位姐姐印象良好：「佢都好好笑容，个样都似有爱心，我请咗陪月返嚟教佢点照顾BB，佢学完之后都照顾到BB，所以我都几满意，畀个BB跟佢入房，我都冇特登Check CCTV佢做成点」。

相关阅读：东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照 六旬翁惨白养便宜仔女 有家归不得报警：佢会有报应

印佣大力摇晃BB冇阴功

这位印佣来到的时候，BB只有3个月大，1个月后阿C发现工人姐姐，晚上会抱住BB一齐瞓，她怕有意外出现，就开CCTV查看该位印佣的表现，怎料发现自己的骨肉受到虐待。她看到印佣粗暴地喂奶，见BB大喊，竟然用力将BB摇晃，令BB的头部不受控地前后摆动，十分阴功。

「虐待性头部创伤」可导致BB死亡

医生指印佣这个动作，会令BB脑中的海绵体，会不断撞击极硬的颅骨，并且有机会扯断脑中的血管，最严重是可以引致死亡，这种对BB有致命影响的动作，叫「虐待性头部创伤」。

印佣虐待BB足足三分钟

阿C表示：「当时见到好震惊，我揾中介去倾，佢话最好唔好当面质问佢，因为佢都要喺度住，所以我返去特登教多次佢，叫佢千祈唔好大力摇BB」。怎料阿C的好心恻隐，竟让BB遭受更进一步的伤害。过了一星期，阿C发现BB神情呆滞，「见到樽奶都唔想饮」，就再次Check CCTV，令她极度震撼，这位印佣竟变本加厉，抱住BB将其头部多次猛力摇晃，竟然长达3分钟。阿C表示自己「对唔住个BB」：「原本想揾人嚟照顾佢，点知令佢畀人虐待！」。阿C之后报警，并立即将她辞退，后者亦要到警署接受调查。她表示今次报《东张》，是希望中介公司可以完善机制，如果有虐待前科，就不要再让她到香港打工。

相关阅读：东张西望｜已婚港女跟「靓仔机师」情欲对话 堕「包裹情骗局」被呃5万元 认愧对老公：对唔住