「主播一姐」突遭封杀全网禁言 逾3000万粉丝随时被蒸发 炫富式养女屡被狠批懒理影响

49岁内地知名女主播李湘今日（16日）突传出其微博、抖音、小红书等多个社交帐号被禁止关注，其粉丝累计已超3000万，事件惹来各界震惊关，虽然具体违规细节目前尚未公开，李湘亦未有出回应，不过事件一度冲上微博热搜，在网路上引发热议。

李湘在事业最巅峰时暂退娱乐圈

李湘在1997年成为湖南卫视《快乐大本营》主持，后来被封湖南卫视「一姐」，演戏、唱歌全面发展，然而到了2023年，李湘在事业最巅峰时选择暂退娱乐圈，投资房产、创立娱乐公司、做直播卖货，李湘与导演王岳伦离婚后，女儿王诗龄依然过富贵无忧的「公主生活」，却被批评炫富，形象受影响。

李湘所有社交帐号均「限制性措施」

李湘近年被誉为中国直播带货始祖，其中微博粉丝高达2456.2万、抖音粉丝421万、小红书追踪48.7万，目前李湘所有社交帐号均已「限制性措施」而并非「封号」，现有用户仍可浏览其历史内容，但新用户已无法点击关注。有内地业内人士分析，这种多家社交平台同步行动，可能暗示背后有监管机构的介入，甚至有网民疯传李湘的帐号被禁的原因，认为有3种可能，首先是李湘长期过著奢侈生活，可能触及2025年「清朗行动」，也就是针对炫富、拜金主义等不良价值观进行整治，其次是涉及税务违规，李湘名下原本有众多企业，其中14家现已注销，引起外界怀疑，最后与隐私侵权事件有关，但实际状况如何，尚未获得证实。李湘与前夫王岳伦所生的女儿王诗龄（Angela）的个人帐号并未受到影响。

李湘家庭背景显赫曾有过2段婚姻

李湘的家庭背景显赫，父亲在湖南法院做副院长，母亲经营一个汽车集团，受到父母精英教育的李湘，事业亦经营得有声有色，是内地电视台湖南卫视「一姐」。李湘曾有过2段婚姻，第一任丈夫是钻石大王李厚霖，但短短一年两人便离婚。在2008年拍摄电影认识导演王岳伦后，两人便于2009年结婚并育有1女王诗龄，不过这段婚姻维持了12年，因王岳伦被爆出三次偷食而在2021年离婚。李湘离婚后带著女儿在英国生活，她曾在网上晒在英国住的超大豪宅，除了有昂贵家具，还有巨大化妆间，以及专门用来收藏红酒的房间。李湘又曾自爆每月食材购买至少需要花费65万元，一年就是780万，又曾在节目大方展示了家中的雪柜，当中有新西兰空运牛奶、新鲜三文鱼、鲍鱼燕窝、黑松露、冬虫夏草、大闸蟹等各种高级食材。

李湘养女方式多年来都极具争议

李湘养女方式多年来都极具争议，女儿王诗龄由细到大每次出镜都是一身名牌，其中有好多甚至是高订款，随便一件都要上万元，曾有指李湘在英国斥巨资购买豪宅，方便将来移民及陪伴独生女王诗龄读书，但遭李湘否认。不过李湘曾晒英国超大豪宅，见到有昂贵家具，巨大化妆间，以及专门用来收藏红酒的房间。而王诗龄更拥有了许多人做梦也想要的Hermès，试过晒出价值逾百万元的Hermès罕有款喜马拉雅Birkin手袋， 还经常在社交网分享奢华生活，出入名店兼到豪华餐厅享用美食，入读英国的贵族女子名校Benenden School，赌王千金何超欣及英国安妮公主都读过，每年学费超过43万。李湘更曾贴出逾千万劳斯莱斯预祝女儿考驾照。