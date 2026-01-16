轧戏｜剧情懒人包、角色介绍、5大看点、陈星旭与卢昱晓CP感十足

轧戏｜《轧戏》由陈星旭与卢昱晓领衔主演，是一部以剧本杀为主题的都市爱情剧。下文为您精心整理了《轧戏》的剧情懒人包，即睇分集剧情、角色介绍及必看亮点！

《轧戏》改编自祖乐的同名小说，故事讲述由陈星旭饰演的肖稚宇与卢昱晓饰演的胡羞，因一场民国主题的剧本杀而结缘。二人在充满谍影的剧本世界中产生火花，并在现实世界中意外重逢，揭开了彼此的真实身分。他们穿梭於戏中戏的错位时空，最终在跨越维度的羁绊中，实现了双向的成长，完成了爱情与自我的蜕变。

《轧戏》由陈星旭以及卢昱晓领衔主演。

《轧戏》追剧日历公开！

陈星旭饰演肖稚宇。

卢昱晓饰演胡羞。

《轧戏》人物关系图公开！

胡羞在与未婚夫启然的订婚宴上，突然被对方临时取消订婚。为了让胡羞放松心情，闺密带她体验VR剧本杀。在游戏过程中，现实生活的不顺让她决心要在游戏中取胜。她与NPC秦宵一合作，最终却反被对方「杀死」。心有不甘的胡羞再次挑战，二人再度交集，这次胡羞成功反击陷害秦宵一，迎来胜利。回到现实后，胡羞不但裸辞，更对剧本杀上瘾，但当她发现见不到熟悉的NPC秦宵一时，便感到兴趣大减。事实上，「秦宵一」的真正身份正是剧本杀店的老板肖稚宇。其后，胡羞的未婚夫上门追讨礼金，胡羞强势还击，而肖稚宇正好目睹了这一切。

1. 陈星旭、卢昱晓戏外互动充满粉红泡泡

《轧戏》作为陈星旭与卢昱晓的首次合作，二人在剧中有大量的亲密戏，展现出极佳的默契，更有网友统计指剧中吻戏高达27次。他们在宣传期间的自然互动，让CP粉丝看得心动不已。在一次活动中，卢昱晓玩游戏时不慎摔倒，陈星旭迅速将她扶起，二人更忍不住相视而笑，充满粉红泡泡。

陈星旭和卢昱晓不乏CP感！

2. 首部以「剧本杀」为题材的电视剧

《轧戏》是首部以「剧本杀」为题的电视剧，剧情讲述陈星旭和卢昱晓在一次次的剧本杀游戏中对彼此萌生情愫，并在现实生活中交织出一段双向奔赴及自我成长的爱情故事。剧集甫开播已收获大量关注，陈星旭和卢昱晓的角色热度均破亿，足见其受欢迎程度。

《轧戏》以剧本杀为主线。

3. 「猫的树」执导，展现独特镜头美学

本剧由著名导演「猫的树」执导。他早年以拍摄微电影闻名，曾与多位现已成名的艺人合作，包括陈都灵、宋威龙、白鹿等，其中白鹿正是透过他的作品《这个冬天你恋爱了吗》而被大众熟知。转型拍摄电视剧后，猫的树也参与了多部爆款剧集。外界期待他能以其标志性的清新唯美镜头语言，为《轧戏》的角色情感增添更多浪漫色彩。

《轧戏》尽显镜头美学。

4. 高达119首原声配乐，打破华语剧纪录

《轧戏》的制作团队为了给观众带来极致的视听享受，并配合剧本杀的多元世界观，特别邀请国际创作团队，收录了多达119首原声配乐，成为华语时装爱情剧中配乐曲目最多的剧集。配乐分为「剧本杀／虚拟世界」、「摩登都市／现实世界」及「强旋律／走心沉浸」三个部分，能根据剧情走向搭配专属配乐，足见其制作之用心。

《轧戏》有劲多首OST！

5. 道具盗用素人资料引发争议

《轧戏》开播不久即引发争议。有网民指出，剧中出现的伦敦大学学院（UCL）建筑系录取通知书，盗用了其女友的真实文件。剧组仅粗略修改了标题的姓名拼音，但正文内容却完整保留了家庭地址、邮编等敏感个人资料，甚至未完全覆盖原有的姓氏，事件引起网民对剧组人员作风不严谨、泄漏他人私隐的热烈讨论。

