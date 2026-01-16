《中年好声音2》唱将陈俞霏陷假学历风波？高调晒MBA证书淘宝价只需双位数 网民嘲：真系精彩everywhere

曾经在TVB真人骚目《中年好声音2》七强止步的陈俞霏日前在IG贴上一张MBA（工商管理硕士）毕业证书并说：「啊霏！！！你得咗啦！考咗个MBA充实自己，完成咗自己2025年嘅一个小小目标，学习新知识真系会令人好快乐，2026年继续努力上进，生活处处都系舞台，精彩Everywhere。」当时因为一句「生活处处都系舞台」惹离巢疑云。

陈俞霏出PO后一度惹网民热议

不过陈俞霏出PO后，一度惹网民热议，原因并非与她是否为离巢铺路有关，而是质疑这张证书的真伪，有网民发现陈俞霏的证书来自「Academy Europe Open University」， 本身是一间遥距Online学习大学，虽然在其网站上声称拥有各种「认证」，但这些认证似乎并非来自任何国家或地区的官方教育部门，结果有人说：「系都揾张个名作得好啲， 又academy 又 university，一睇就知系假嘢。」、「既有Diploma 又有 Master，好特别！」

陈俞霏删PO并称拒绝去自证任何嘢

陈俞霏已经将IG的PO删除并在限时动态留言：「我决定唔去自证任何嘢，因为咁系件好无聊嘅事，反正学到系我自己，删就系费事你哋嘈乱巴闭。」不过因为陈俞霏的Threads未有删po，结果有网叫民涌到Threads继续留言，有人说：「学识买淘宝都咁招积，真系咁开心咩？」、「见到你个名就知张嘢系假，我喺欧洲生活三年几未试过系咁样摆个名，first name last name都唔识分，畀多$55买张嘢啦，老土。」、「可唔可以讲埋你学咗啲咩知识？」、「之前基哥老婆都示范咗一次俾你睇，点解onX嘢都仲要再做多次？真系咁无脑！」、「一百人仔有找，我都买…读返个先。」

有人贴上淘宝的截图暗寸陈俞霏厚面皮

甚至有人贴上淘宝的截图，相中可见证书的样本与陈俞霏贴上来的证书，相似度达99.9%，价钱只需人民币55.2到69（约港币$61.8到$77.25）不等，有人还说：「有TB，要哈佛大学毕业双硕士仕学位完全冇难度。」、「Link please，想一年集齐top12大学证书。」、「我都买返2张放系补习社先。」、「拼多多再平啲。」、「读MBA嘅重点系networking，揾间唔系正规大学，读个冇认受性嘅online degree嘅意义系⋯⋯」、「买张证书当自己真系读完MBA真系好厚面皮。」、「横掂都系淘张博士好过啦！」、「摆上嚟畀人笑咁得意既，真系精彩everywhere！」

