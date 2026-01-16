方力申有望成为新一代「娱圈多仔公」 陪太太入住月子中心后开绿灯 「饼印女」萌样融化网民心

方力申（Alex）在2025年同时完成人生两件大事，先在情人节宣布与拍拖两年多的圈外女友叶萱（Maple）结婚，到了年底父亲节再宣布「我将要做爸爸了」，昨日（12日）女儿Isla出世，在父系基因超强大下，两父女似足饼印，同样拥有超高鼻梁，萌爆度满分。

方力申随时成为新一代「娱圈多仔公」

不经不觉，Isla已经满月了，方力申亦宣布「出关」：「我都坐完月喇，系时候回归工作揾食喇，啊唔系，系我好想见我啲fans先啱。」工作之余，这位新手爸爸亦不忘分享女儿的相片，因为一次的经历，方力申随时成为新一代「娱圈多仔公」。

方力申选择与太太一齐坐月

方力申昨日（15日）贴上一段太太在月子中心坐月的短片，原来方力申今次选择与太太一齐坐月，不愿与女儿分开：「Maple话佢做嘅最好决定系无痛分娩，而佢话我做嘅最好决定，就系头一个月一齐住月子中心。一来佢可以专心坐月，二来可以畀我学习做新手爸爸。佢话只要继续有呢两样嘢，可以生多两个。跟住我话，咁不如你谂多一样嘢，就生够四个喇，讲笑啫，我系冇讲出口嘅。」片中所见，抱着「饼印女」Isla的方力申流露慈父相，而且经常与女儿skin to skin的相片，今次清楚可见Isla的精灵样，五官轮廓似十足爸爸，面珠墩饱满，额头高且圆滑，鼻型立体挺拔兼小嘴微翘劲得意。

方力申曾被太太下「催生令」

自从方力申成为爸爸后，他曾表示被太太下「催生令」，方力申称太太叶萱最初的目标是生三个，但怀孕期间因身体不适，一度改变主意说只想生一个。正当方力申以为可以松一口气时，叶萱又提出新理论：「三个的Middle Child（中间的孩子）很容易被排除在外，不如生四个？」叶萱更向方力申豪言：「四个，你得唔得！」其后方力申笑称：「由结婚后Maple话可以生四个，到到怀孕期间太辛苦佢就话最多生两个，然后而家Isla 出世之后，过程得到咁多support，佢就话可以生住三个先。嘻嘻，多谢晒，第四个等我迟啲再争取，我哋一两年后再见！」方力申日前出席活动，明言计划今年内再度怀孕，三年抱两。

