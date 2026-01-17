Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

63岁前TVB小生4位数花胶当早餐 北上发展生活超富贵 吸金力强住欧式宫廷豪宅

影视圈
更新时间：11:00 2026-01-17 HKT
发布时间：11:00 2026-01-17 HKT

现年63岁的前「亚视一哥」林韦辰，2021年约满TVB离巢北上发展，近年主要活跃于内地社交平台，亦加入直播带货行列赚人仔。在娱乐圈打滚多年的他，一直被指保养得宜，近日小红书就流出一条林韦辰食花胶做早餐的影片，网民赞滋补，不愧为「不老男神」！

林韦辰千五蚊一个早餐

影片中的林韦辰穿上睡袍，在厨房准备早餐，桌上满了一碟已发好的花胶、鲜鲍鱼、及鲜冬菇，以及几个干身的面饼，他表示趁朋友未来到之前要先吃早餐，并介绍早餐的食材：「用咗$1500买回来的花胶，来整个澳门买来回的虾子面，好好食㗎，再加个鲜饱鱼同埋冬菇，咁就得㗎喇！」之后开始把食材逐一放落镬煮熟，并加入调味酱汁，完成后上碟。镜头一转，就见林韦辰坐在餐桌前独自开餐，一边吃一边说：「早餐要整个营养够丰富先得嘅，呢个虾子都一绝呀！花胶就系要咁样食喇，朝头早系咪要胶质满满呀，一口一啖花胶，正到冇朋友呀！」林韦辰在影片中发文写道：「等人嘅时候，食个早餐，饮杯咖啡，讲啲无关痛痒嘅八卦，原来都好幸福。有啲朋友，就算好耐冇见，一坐低，感觉仲系一样。呢个老友，早就应该嚟啦。」

相关阅读：62岁前TVB小生老婆曝光？曾恋多位年轻选美佳丽 被好友韩马利踢爆再婚


林韦辰感情生活多姿多采

感情方面，林韦辰于1989年与圈外台湾女友Ivy Lin结婚，育有一女林诗茵，惜二人于2006年离婚。直到2008年，他与2004年亚姐吕晶晶拍拖，相恋四年后分手，2011年再被揭暗挞2005年港姐五强李思雅，虽然这段「父女恋」相差23载，但仍无阻两人感情发展，经常于网上大晒放闪照，后来一度传女方逼婚不遂导致分手，未几又复合，直至2017年终告六年情逝，当时林韦辰坦言双方性格不合，且去不到结婚一步就不要浪费时间。直至2024年初，林韦辰突然于抖音拍片官宣新恋情，虽然女方全程没有露面，但字幕就写有「东北小媳妇上线啦」。

相关阅读：61岁雷宇扬激罕露面 懒理婚变传闻与吴启华斗晒名表显富贵 曾因内地嫩妻一句话惹离婚揣测

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
影视圈
22小时前
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
保健养生
17小时前
惠康全场88折！满额送$10现金券 金莎礼盒$77.5/寿桃鲍鱼福喼低至3折
惠康全场88折！满额送$10现金券 金莎礼盒$77.5/寿桃鲍鱼福喼低至3折
饮食
16小时前
刁钻乘客电召的士 机场往粉岭皇后山邨 大胆自定3项免收费 网民眼火爆：免埋车资啦｜Juicy叮
刁钻乘客电召的士 机场往粉岭皇后山邨 大胆自定3项免收费 网民眼火爆：免埋车资啦｜Juicy叮
时事热话
2026-01-16 11:06 HKT
江西杀猪宴演变成失控抢食。抖音
00:42
杀猪宴︱备桌百席涌入4万人变丧尸抢食 博主遭派出所约谈︱有片
即时中国
2小时前
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
饮食
19小时前
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
01:41
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
突发
2026-01-16 11:06 HKT
香港女子入境伊朗后失联逾一星期 入境处正积极跟进协助家属
香港女子入境伊朗后失联逾一星期 入境处正积极跟进协助家属
突发
13小时前
持刀男子被制服。杨伟亨摄
荃湾男子麦当劳后梯挥舞菜刀 警持盾牌驰至制服
突发
53分钟前
天气寒冷｜天文台料强烈冬季季候风1.20袭港 跌落12°C 如有雨或变更低温
00:47
天气寒冷｜天文台料强烈冬季季候风1.20袭港 跌落12°C 如有雨或变更低温
社会
20小时前