63岁前TVB小生4位数花胶当早餐 北上发展生活超富贵 吸金力强住欧式宫廷豪宅

现年63岁的前「亚视一哥」林韦辰，2021年约满TVB离巢北上发展，近年主要活跃于内地社交平台，亦加入直播带货行列赚人仔。在娱乐圈打滚多年的他，一直被指保养得宜，近日小红书就流出一条林韦辰食花胶做早餐的影片，网民赞滋补，不愧为「不老男神」！

林韦辰千五蚊一个早餐

影片中的林韦辰穿上睡袍，在厨房准备早餐，桌上满了一碟已发好的花胶、鲜鲍鱼、及鲜冬菇，以及几个干身的面饼，他表示趁朋友未来到之前要先吃早餐，并介绍早餐的食材：「用咗$1500买回来的花胶，来整个澳门买来回的虾子面，好好食㗎，再加个鲜饱鱼同埋冬菇，咁就得㗎喇！」之后开始把食材逐一放落镬煮熟，并加入调味酱汁，完成后上碟。镜头一转，就见林韦辰坐在餐桌前独自开餐，一边吃一边说：「早餐要整个营养够丰富先得嘅，呢个虾子都一绝呀！花胶就系要咁样食喇，朝头早系咪要胶质满满呀，一口一啖花胶，正到冇朋友呀！」林韦辰在影片中发文写道：「等人嘅时候，食个早餐，饮杯咖啡，讲啲无关痛痒嘅八卦，原来都好幸福。有啲朋友，就算好耐冇见，一坐低，感觉仲系一样。呢个老友，早就应该嚟啦。」

林韦辰感情生活多姿多采

感情方面，林韦辰于1989年与圈外台湾女友Ivy Lin结婚，育有一女林诗茵，惜二人于2006年离婚。直到2008年，他与2004年亚姐吕晶晶拍拖，相恋四年后分手，2011年再被揭暗挞2005年港姐五强李思雅，虽然这段「父女恋」相差23载，但仍无阻两人感情发展，经常于网上大晒放闪照，后来一度传女方逼婚不遂导致分手，未几又复合，直至2017年终告六年情逝，当时林韦辰坦言双方性格不合，且去不到结婚一步就不要浪费时间。直至2024年初，林韦辰突然于抖音拍片官宣新恋情，虽然女方全程没有露面，但字幕就写有「东北小媳妇上线啦」。

