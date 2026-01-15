Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高海宁39岁生日获猛人贺寿 寿星女尽显TVB崇高地位？佘诗曼蔡卓妍送祝福

影视圈
1月13号是高海宁的39岁生日，一向人缘甚佳的她，今年生日庆祝活动一个接一个，日前她在IG晒出多张庆祝照片及影片，当中除了有视后之外，就连TVB高层都现身为她庆祝。

高海宁台前幕后齐庆祝

照片中见到正忙于拍摄TVB新剧《璀璨之城》的高海宁，与大班台前幕后一同庆祝，当中有张智霖、吴卓羲、姜大伟等同剧演员之外，还见到无线高层曾励珍亦有现身，并坐在寿星女高海宁身旁，尽显地位。刚到场的杨证桦，与众人齐齐唱生日歌助兴，氹得寿星女十分开心。

相关阅读：高海宁TVB咪神魅力急降？周街索吻惨遭连环拒绝 幸得两艺人「同情」畀面献狼吻

高海宁：爱你们

此外，还有视后胡定欣孖好友与高海宁食饭庆生。而早前亦有粉丝特别到珠海的拍摄场地探班，兼送上蛋糕与偶像一起吹蜡烛庆祝。可见人缘甚佳的高海宁，除了收到不少精美花束和生日蛋糕外，还有各式各样的生日礼物，令寿星女十分感动，她在IG发文分享喜悦，并写道：「爱你们」。引来四届视后佘诗曼、姚子羚、蔡洁、朱千雪、洪永城、岑丽香、蔡卓妍等星级好友留言送上祝福。

相关阅读：TVB一线花旦旅行有艳遇？畀仔围画面流出极受猛男欢迎 曾恋才子甩拖后Dry足5年

