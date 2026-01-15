蔡少芬与老公张晋庆祝结婚18周年 上载健身相晒「老鼠仔」：几时可以大只过你？

视后蔡少芬早前与同是女神级的朱茵、以及新科视帝黄宗泽等合作邵氏新剧《华丽背后》，在拍摄初期，蔡少芬惊爆老公同游新加坡时因家族性心脏病时险死，但未有影响到她的工作安排，剧集早前如期煞科，蔡少芬亦回到家人身边，更与老公张晋齐齐庆祝结婚18周年，幸福美满羡煞旁人，而张晋的脸色亦健康饱满。

张晋去年心血管严重阻塞险死

身为女艺人，蔡少芬一向都有运动习惯，私下最爱就是孖老公张晋齐齐运动，蔡少芬在社交平台上载二人齐齐健身的相片，见到她与老公张晋齐齐晒「老鼠仔」，更写道：「别再问我为什么那么瘦‥我有下苦功的，什么时侯我可以俾（比）你大只？」去年身体出现警号的张晋，估计剧烈运动前都要先得太太批准，见到他已重新操得弗爆身型，推胸时更展现强劲三头肌，手臂线条十分明显，相信身体亦回复到健康状态，一向有运动习惯的他，难以想像去年心血管严重阻塞险死的遭遇。

