中年好声音4丨可岚诞三子女后复出追梦 曾遭家暴4年被前夫冻水淋醒 靠7份工走出阴暗岁月

TVB真人骚《中年好声音 4》在本周（18日）晚播出的一集是香港赛区最终回。本集继续高手云集，5灯选手多达4名，当中包括远道自美国而来、曾经踏上格林美舞台的参赛者唯一（ Matthew Johnson），与及曾在2008年出道、《中3》100 强止步、今年卷土重来的可岚（Colleen）凭《你是你本身的传奇》成功斩获 5 灯。

现年40岁的可岚被捧为《中4》的「颜值担当」，今次可岚充满故事性的演绎，令出名阉尖、著重参赛者演绎歌词技巧的周国丰亦赞不绝口：「头先特别有几句，你好真心地唱𠮶几个字，『高与低、得与失，即使无法躲避，你是你本身的传奇』，我总相信机会系留畀准备嘅人，而你系机会留畀再准备嘅人。」

相关阅读：可岚难忘遭前夫冻水淋醒 离婚后曾做特技演员赚钱养囝囝

张佳添赞可岚唱出了阅历

评审之一的张佳添赞可岚唱出了阅历：「《中年》点解咁成功，因为每一个需要 Second Chance 嘅人就喺呢度可以发挥，你头先首歌系唱紧你自己嘅故仔，你将你咁多年唱歌嘅灵魂一次过攞晒畀我哋，而家好多人将会知道边个系可岚。」 海儿亦说：「我觉得你把声好似一个Disney Princess，你唔单止把声有魅力，亦好有舞台魅力，I can't take my eyes off you.」肥妈更说：「佢真系有星味，好靓，成件事好舒服。」演唱结束后，可岚在后台与冻龄「饼印」妈咪温馨互动， 画面暖爆。

可岚曾为儿子哑忍前夫家暴

可岚曾在2005年参加TVB《全球华人新秀歌唱大赛》，到了2008年正式出道做歌手，曾推出个人单曲《爱丽丝》、《匆匆一生》等，并曾凭《安全感》勇夺 《CASH 流行曲创作大赛》冠军，可惜之后便一直没有代表作。可岚在2010年与从事饮食的圈外男友结婚并育有一子尤俊（Eugene），但在2014年爆出家暴，可岚曾表示最初为了儿子幸福，决定哑忍前夫家暴，但最后因为儿子一句「No Daddy！Cannot hit Mummy.」而决定离婚。谈到四年的阴暗岁月，可岚坦言每晚等前夫回家时都是心慌慌：「𠮶晚我听到好大声闩门声，我心知不妙，就诈瞓一路唔出声。佢行埋我床边，系咁同我讲嘢我冇应，过咗一阵，佢拎住一盘冻水淋醒我，𠮶刻真系好惊。」

相关阅读：可岚未婚产子6月再度荣升妈咪 经历家暴离婚暂未答允男友求婚

可岚打七份工力照顾儿子

离开前夫后，可岚独力照顾儿子，但由于歌手收入不稳定，经济压力及心理创伤，令她一度情绪崩溃，面对好友爱之深、责之切，可岚终「发奋图强」拼命赚钱，，教冲咖啡、教唱歌、做电台主持、做保险、Marketing，就连动作特技演员都做，试过有一日拍完打戏成脚都是瘀伤，回家后儿子的的反应令她永世难忘：「阿仔当时摸住我啲瘀伤，眼红红咁望住我，我哋就系咁样揽住喊。呢个画面令我之后就算遇到任何困难都唔会放弃。」成功走出阴霾的可岚坦言一度很介意被标签「单亲妈妈」及「家暴可岚」：「但我而家唔介意，面对家暴同单亲系冇得拣嘅，但我哋可以选择唔放弃。我冇放弃到我小朋友，我继续畀心机好努力、好正面咁过我嘅人生。」到了2022年，可岚展开第二段婚姻重过新生活并再育有一子一女。