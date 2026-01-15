前港姐季军胡家惠火速搭上「霸气总裁」 离婚不足两月与新欢高调放闪：谢谢你20年来的守护

2002年香港小姐季军胡家惠（Cathy）去年11月宣布与第二任丈夫Manfred Lau离婚，结束了3年的婚姻。胡家惠曾在帖文称过去六年的美好生活要完结了：「他说他照顾我们的任务已完成，现在需要下车追寻他的个人理想。」胡家惠删除与前夫的合照后曾表示：「余下的旅程我将会和两个女儿一起探索，期待展开美好的人生下一页。」

胡家惠离婚不足两月再有恋情

回复单身不足两个月的胡家惠又再有恋情，踏入2016年，胡家惠贴上一张依偎臂弯的相片并说：「珍惜你的人，你甚么也不用做，他也会好好保护你…#谢谢你20年来的守护#从好朋友开始原来是这样的#霸气总裁的臂弯。」

胡家惠与男友春风满面游上海

胡家惠自从宣布两度离婚后，曾表示情绪虽然非常低落：「痛哭了几场，但并没有令到我的躁郁症发作，因为这次我懂得与我最亲的人分享我的感受，感谢你们的陪伴。请放心，余下的旅程我将会和两个女儿一起探索，期待展开美好的人生下一页。」想不到宣布离婚只有个多月，胡家惠火速展开新恋情，连日来胡家惠贴上在上海旅行的相片，相中的胡家惠春风满面，一点都不似刚离婚的样子，她曾表示：「上海的慢活。」还透露操刀拍照是#男友的视觉。

胡家惠贴上与男友的合照

今日（15日）胡家惠终于贴上与男友的合照并说：「我现在有自己的发型师了。」其后胡家惠亦贴上与男友叹咖啡的相片，虽然只见碰杯相，但依然令人感受到甜蜜温馨。胡家惠在2011年与任职室内设计师的男友邱仲平结婚并育有两女，不过在陀细女期间发现老公出轨，更因而患上躁郁症而多次尝试自杀，幸好经过治疗后已经康复，2018年两人正式离婚，胡家惠离婚后独力照顾两女，在北京进修时结识第二任老公Manfred，因对方无微不至的照顾，让她确定找到对的人，两人在2022年结婚，婚后老公Manfred对一对继女视如己出，过时过节和旅行都定会一家四口同聚，胡家惠一度觉得自己无比幸福。

