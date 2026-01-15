Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《爱回家》失婚台柱荣归母校科大 曾入读「神科」背景惊人 独自凑大囝囝完成牛津课程

影视圈
更新时间：18:00 2026-01-15 HKT
发布时间：18:00 2026-01-15 HKT

现年43岁的「长脚蟹」吕慧仪，2006年夺得香港小姐季军后加入TVB，近年在处境剧《爱．回家之开心速递》中饰演「熊若水」一角更大受欢迎。吕慧仪最近重返母校香港科技大学出席校友颁奖礼，意外曝光其惊人学历背景，去年还半工读完成牛津大学商学院课程，成绩更高达80分以上，学霸身份震惊网民！

吕慧仪重返母校

近日吕慧仪返母校出席校友颁奖礼，并在IG分享照片，及分别以中英文发文写道：「当年读书时，从未想过毕业后仲会返嚟。今日返到母校，听著每位得奖校友的分享，获益良多。」她续说：「衷心恭喜每一位得奖者，你哋的故事令人感动又敬佩，也令人期待未来的自己。的确，母校提供了土壤让我们成长，而我们，也可以选择敢试、敢创新，努力发光发亮。」

相关阅读：吕慧仪突爆担心儿子健康出问题  忧一器官功能变异  11岁囝囝暴风长高已到妈咪膊头

吕慧仪自小成绩优异

吕慧仪于2011年11月与2008年香港先生黄文迪结婚，2014年诞下儿子黄柏翘（蟹籽），可惜到2019年，她透过IG表示二人已于2018年离婚，但会共同照顾儿子。自小成绩优异的她，是圈内知名学霸，中学就读于屯门区内的Band 1中学，擅于算术，预科选修Pure Maths，中七时理科全级第一，于A-Level的中国语文及文化科更取得A级成绩，成功入读香港科技大学「神科」电子工程系。 早前她亦更透露半工读完成完成牛津大学赛德商学院（Saïd Business School）的行政管理相关的Executive Leadership课程，同时要照顾孩子、又要工作的她，竟然成绩都在80分（百分制）以上，相当厉害！

相关阅读：吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏

