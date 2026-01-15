Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

里安纳度「报仇」成功夺NBR影帝 颁奖台上感谢妈妈 Rose Bryne继金球奖后再下一城捧走影后

影视圈
更新时间：15:15 2026-01-15 HKT
发布时间：15:15 2026-01-15 HKT

美国「全国电影评论学会」（NBR）上月已公布赛果，前日在纽约举行颁奖礼，金像影帝里安纳度狄卡比奥（Leonardo DiCaprio）「报仇」成功，凭《一战再战》击败出炉金球影帝添麦菲查洛美（Timothee Chalamet）夺走影帝宝座。据指原本由梅丽史翠普（Meryl Streep）颁奖给他，但梅姨最终因档期问题，由其影星女儿Louisa Jacobson代她上台，并读出母亲的信件。

里安纳度多谢妈妈助他追梦

里安纳度于台上坦言等了25年才等到《一战再战》那样的好电影，「我等了25年，才拍出这样一部电影。在这个时候拍一部如此热门和相关的电影——关于极端主义，关于分裂，说明我们生活的世界，绝对是一种荣誉和快乐的经历。」里安纳度特别多谢82岁的母亲Irmelin Indenbirkin，「早在没有任何理由之前，她就相信我了。每日放学后开车送我去试镜，支持我在戏院开始的梦想。对于我来自的地方，这一刻只属于你。」

保罗膺最佳导演

影后由柏林影后及出炉金球影后露丝拜恩（Rose Bryne）凭《If I Had Legs, I’d Kill You》捧走，由好友「蚁侠」保罗活特（Paul Rudd）颁奖给她。名导马田史高西斯（Martin Scorsese）颁发最佳电影给《一战再战》，此片的保罗汤玛士安德逊（Paul Thomas Andserson）膺最佳导演，同片的班尼斯奥迪多路（Benicio del Toro）摘下最佳男配角，Chase Infiniti则摘下最佳突破演员。赢得最佳原创剧本的《罪人们》导演Ryan Coogler，在台上向于明尼波利斯被美国移民及海关执法局（ICE）特务枪杀的美国公民Renee Nicole Good致敬，提到他于2013年首度执导的电影《公义终站》，表示：「我当时很年轻、很天真，认为这部电影会改变世界，让我们不再看到有人被公务员处决。在这里我不能不想到明尼苏达，我的心碎了。」法国片《纯属伊朗意外》勇夺最佳国际影片，伊朗导演约化巴纳希（Jafar Panahi）十分关心在伊朗发生的反政府示威。

