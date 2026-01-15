有线男主播陈书君宣布与同性密友订婚 布置浪漫纯白花海铺烛光之路 甜晒方型巨钻：最美好的冒险

有线新闻主播陈书君（Vincentius）与同性密友Steven拍拖6年，两人不时社交平台晒合照放闪，在2026年这段关系终于修成正果，日前陈书君宣布与男友Steven订婚，不少主播朋友及其他朋友到场见证。

男友Steven单膝跪地向陈书君求婚

陈书君在IG贴上多张订婚宴的相片，男友Steven单膝跪地向陈书君送上方型钻戒并说：「他求婚了。我答应了。 我们订婚！我的「我愿意」毫不犹豫，因为我的答案一直都是你。」

陈书君一直以来都勇于做自己

一直以来陈书君都勇于做自己，过往经常与男友Steven出席朋友聚会，还有贴出两人的合照，甚至大方分享其彩虹纹身和身体力行支持LGBTQ（非异性恋的社群统称），日前陈书君贴上订婚的相片并说：「给我的未婚夫，我未来的丈夫，你是我人生中最美好的冒险。我的『我愿意』毫不犹豫，因为我的答案一直都是你。谢谢你带给我如此完美的惊喜。感谢所有到场见证（并保守秘密！）的亲朋好友，你们的爱对我们意义非凡。谢谢你们成为我们选择的家人！」

陈书君订婚宴布置相当浪漫

陈书君的订婚宴布置相当浪漫，用白色鲜花铺成一条小路，两旁放满了蜡烛，而且还用鲜花砌成心型写有「Will You Merry Me」的巨型布景版。在其中一条短片上，男友Steven的求婚宣言，令陈书君满满感动，当时Steven说：「Vincent，你愿唔愿意同我一齐，将日子过成我哋钟意嘅梦，将呢个安乐窝塞更加多嘅时间，直到永远呀？」手上拎着一束粉红玫瑰的陈书君，被感动流下男儿泪。

