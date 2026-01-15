章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光

现年62岁的钟镇涛前妻、名媛章小蕙，曾被称为「香港第一拜金女」。虽然已届62岁，但岁月似乎未曾在章小蕙身上留下太多痕迹。近日她接受知名主持人鲁豫的访问，以一头乌黑长发配上气质优雅的米白外套亮相，紧致饱满的肤质和从容自信的状态惊艳众人，完全看不出真实年龄。在访谈中，她激罕地谈及与前夫钟镇涛的一段婚姻，直言后悔，并剖白多年来对一对子女的亏欠与心痛。

章小蕙直言后悔嫁钟镇涛

回望过去，章小蕙坦言后悔当年嫁予钟镇涛。她形容24岁的自己，是个不折不扣的「恋爱脑」，当年不顾父母反对，一心憧憬爱情便决心下嫁，最终却以离婚收场。她无奈地表示，如果能对过去的自己说句话，她会劝自己「多看看多等等，别那么早把自己困在婚姻里」。

相关阅读：「香港第一拜金女」直播豪送LV、Prada 预告百份厚礼震惊网民 曾陷破产边缘失婚人生逆转

章小蕙指被剥夺见子女权利

婚姻失败最令章小蕙心疼的，是让一对子女钟嘉浚和钟嘉晴未能在完整的家庭中成长。她更在访问中直指，自己曾被前夫剥夺了探望子女的权利，她于访问中表示「想见孩子都见不著，跟被藏起来了一样」。章小蕙亦承认「我不是合格的妈，但我有我的苦衷」，不过却让儿女跟她渐行渐远，女儿钟嘉晴早年就说过「范妈妈更疼我」，还跟著继母上综艺，对亲妈避而不谈；而儿子更曾直言要和章家断绝关系。

章小蕙曾为子女痛哭

忆起往事，她透露离婚后唯一一次痛哭，是因为骨肉分离。章小蕙忆述，那是一个圣诞节，当时她刚处理完时装店的业务，满心欢喜地预订了美食，准备与孩子们共度佳节。然而，她从白天等到黑夜，始终不见孩子们的踪影，电话也无法接通，最终只能一个人在空荡的房子里痛哭整晚。她强调，那次落泪并非因为失去婚姻，而是心疼孩子无辜地被牵连到大人的矛盾之中，这是她内心最难受的地方。

章小蕙否认是「拜金女」

多年来，章小蕙一直被外界贴上「拜金女」的标签，但她对此并不认同。她澄清自己从未依附他人，即使在婚姻期间，也靠著给杂志社写专栏赚取稿费，以支付租屋、聘请保姆和司机的开销，始终靠自己的努力维持体面的生活。她认为自己更是一位尽心尽力的好妈妈，即便有佣人帮忙，也凡事亲力亲为，每天只睡五、六个小时也心甘情愿。

相关阅读：61岁失婚名媛现身英国获赞皮肤细腻 网民留意脚部现一问题随时影响步行