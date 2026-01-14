刘丹82岁生日收「金寿桃」贺寿 获「家人」拉队庆祝 一月寿星齐聚揽头揽颈收利是

TVB处境剧《爱．回家之开心速递》播出接近9年，当中饰演「熊家」人的刘丹、吕慧仪、滕丽名、单立文感情要好，早已建立深厚情谊，严如一家人。刘丹、滕丽名、陈浚霆及张景淳同样1月生日，众人昨日（13日）趁刘丹82岁正日，相约食饭为1月寿星庆祝，场面热闹。

四位寿星收利是

滕丽名、吕慧仪、张景淳分别在IG庆祝的合照，见到四位寿星面前一人一个蛋糕，又收到利是。其中以刘丹的金寿桃蛋糕最吸睛，金光闪闪衬托刘丹红光满脸，而滕丽名戴上皇冠，蛋糕以滑雪设计，张景淳则收到金咪款式，陈浚霆戏如人生，可见每个蛋糕都花上心思。

吕慧仪在帖文留言：「一年一度一月份熊宝宝寿星宴，亲爱的阿爸今日正日生日快乐！Happy Birthday to all January babies」。寿星滕丽名及陈浚霆一同出PO表示：「一月生日之星今年第一个炸蛋糕Thanks everyone」，更揽头揽颈拎住玫瑰花束合照。

张景淳逐一恭贺

而张景淳更逐一恭喜：「Happy Birthday to 今日13号正日生日的Treegun丹爷！昨晚Hung's一月的生日members birthday dinner. Thanks 全熊家大家都很投入organizing dinner and特别订造蛋糕！Thanks wifey阿叔david姐素素安仔 and happy birthday to 17号的风少，20号的大家姐 and 最后我23号」。获不少网民羡慕：「熊家人最温馨最有爱」、「睇相都感受到熊家人嘅温馨与欢乐」。

