林峰日本演唱会宣布「基于诸多因素」延期 主办方承诺全额退款 万六张门票本全数售罄

影视圈
更新时间：19:00 2026-01-14 HKT
发布时间：19:00 2026-01-14 HKT

凭借电影《九龙城寨之围城》中「陈洛军」一角在日本一炮而红的香港艺人林峰，其原定于2026年1月在东京举行的《GO WITH THE FLOW》世界巡回演唱会，今日主办单位突然发表声明，宣布演唱会将延期举行，令不少引颈期盼的粉丝感到意外。

林峰日本演唱会规模达「天王级」

自从电影《九龙城寨之围城》在日本上映后，林峰的人气与商业价值直线飙升。他不只成功带动其代言的香港品牌月饼在当地掀起抢购潮，更将这股热潮延续至乐坛。

林峰日本演唱会门票全数售罄

早前，主办方宣布林峰将于2026年1月31日及2月1日，在最多可容纳8,000人的东京ガーデンシアター（Tokyo Garden Theater）举行两场演唱会，门票全数售罄，预计总观众人数将超过16,000人。此规模被誉为「天王级」，甚至超越了部分前辈歌手在日本的演出纪录，足证林峰已成功晋身「亚太区最受欢迎男歌手」之列，当时预计10月8日门票开卖后将引发抢票热潮。

主办单位发延期公告承诺全额退款

然而，今日主办单位无预警地发布了延期公告，表示在经过与艺人方及相关单位的反复协商与评估后，基于诸多因素考量，最终不得不做出延期举办的决定。主办单位对期待已久的观众深表歉意，并承诺已购票的粉丝将获得全数退款。主办单位也强调，目前正积极朝著实现补办演出的方向进行调整，一旦确定新的演出日期，将会立即透过官方网站通知。

主办单位声明全文如下：

林峰《GO WITH THE FLOW》日本演唱会
延期举办公告

我们衷心感谢各位一直以来对林峰的支持。

关于林峰《GO WITH THE FLOW》日本演唱会，主办单位一直以演出顺利举办为目标，与艺人方及相关单位进行审慎且反复的协商与评估。然而基于诸多因素考量，最终不得不做出延期举办的决定，特此公告。

【延期公演】 2026年1月31日（六）・2月1日（日）东京 Garden Theater（有明）

对于一直期待本次演唱会的各位观众，我们深感抱歉，并对因此造成的不便与困扰致上最诚挚的歉意。关于本次演出，主办单位将持续与艺人方及相关单位进行协商，朝实现补办演出的方向积极调整中。补办演出的日期一旦确定，将另行于官方网站公告通知。

【已购票之观众】 目前已购买之演唱会门票，将全数办理退款。有关退款期间及方式，将由各位购票之各售票平台另行通知，敬请耐心等候相关公告。

敬请各位歌迷朋友体谅与包涵，并恳请继续给予支持。

林峰《GO WITH THE FLOW》日本演唱会
主办单位 敬上

