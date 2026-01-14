Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色

影视圈
更新时间：19:00 2026-01-14 HKT
发布时间：19:00 2026-01-14 HKT

现年54岁的「视帝」陈豪与细10年的太太陈茵媺结婚12年，婚后育两子一女，2014年陈茵媺为照顾家庭亦淡出幕前，专心照顾孩子和家庭，而陈豪就继续拍剧赚钱养家，为给家人过上优渥生活，去年更举家搬入中半山旧山顶道一伙月租高达16万的复式豪宅居住。陈茵媺就不时在新居拍片分享生活日常，近日她如常在小红书分享短片，其新发型及衣著却惹来网民热议。

陈茵媺为老公做事前准备

陈茵媺在其一段影片中，分享和老公陈豪出发旅行前执行李过程，并写道：「和老公去旅游时的我……」身穿灰黑格仔衫的陈茵媺，在影片中列出4点必做事：「第一，老公做攻略订票，我收行李。两个人分工才会长长久久；第二，老公开车之前先准备好零食水果，路上一路陪聊；第三，出门前快速打扮，绝不拖延；第四，老公拍照不管好坏都要夸，多鼓励才会越来越好。」

相关阅读：陈豪16万月租新豪宅内笼曝光 楼底高得惊人空间感十足 12岁大仔外貌成熟颜值超越爸爸

陈茵媺时装车祸？

不过，网民却将焦点放在陈茵媺的留海新发型上，有网民赞好有新鲜感，但亦有人质疑是假发：「姐戴的是假发吗？」、「看起来很像假发」、「看不惯，感觉不太好看。」此外，还有网民指其靓样被这样衣著打扮影响了：「您不必这么太朴素了，大陆也没几个穿这样的」、「为甚么要穿那么朴素呢？影响了你的美貌。」、「穿好看点吧，内地都不这么穿了」、「去哪里找的羞衣服和假发」、「点解个造型咁奇怪？？」

相关阅读：陈豪陈茵媺2千呎复式豪宅内部曝光！拥无敌海景生活奢华 全屋摆满一物装饰晒恩爱闪盲网民

