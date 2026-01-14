Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冲游泰国 11｜波波 74 楼悬空玩命「以为自己就死」 胡慧冲来都来了勇闯「南京红姐」主题餐厅

影视圈
更新时间：16:15 2026-01-14 HKT
发布时间：16:15 2026-01-14 HKT

由「波波」黄婧灵、胡慧冲（Roger）主持的王牌旅游节目《冲游泰国 11》，即将迎来最后两集。明晚（15日）胡慧冲（Roger）跟「波波」黄婧灵将尽地一煲，在泰国楼高74层的最高建筑物天台，体验名为「I-Tilt」悬浮式观景台。

波波猛叫救命

观赏的方式令人叹为观止，玩家会俯伏在绳网，然后以倾斜 65 度视角俯瞰整个曼谷市，身体只靠绳网支撑，胆小者肯定吓到丧胆。二人来到顶层，负责玩的波波由工作人员戴上显示心跳的手表，接住躺在绳网上。当机械缓缓落下，波波整个人便向外悬浮半空，离地距离 296 公尺，单是望已令人脚软，更莫讲整个人爬出建筑物外。波波玩不到一分钟已猛叫救命，事后她说︰「真系几恐怖，啱啱上去头 10 秒，我以为自己就嚟死，好紧张真系好高。」一旁的Roger发挥幸灾落祸本色，笑称一直观察波波的心跳正常，所以毫不担心。接下来两人介绍的是曼谷喜爱夜蒲店，每到周五、六、日门口便会出现长长的排队人龙，平均要等 2 小时才可以入场，Roger 说︰「餐厅提供西班牙、法国菜同泰菜，当然以饮酒为主，职员仲好投入会表演简单歌舞，成个场气氛好高。」一身晚装的波波玩得非常投入程度，肯定是爱蒲之人。

「南京红姐」餐厅还原真实场景

今集冬荫妹登场跟Roger介绍一间表面是咖啡店，其实是一间位于闹市的迷你动物园。内里育有不少特别品种的动物，包括相信是全世界最迷你的猴子，Roger说︰「好多年前喺泰国跳蚤市场见过，卖成 50 万铢（约 12 万港元），不过而家禁咗买卖，呢度系攞正牌养。」店内镇店之宝是一只 3 个月大狮子，很黐人且非常烂玩。此外，后晚终极一集 Roger 豁出去光顾「南京红姐」餐厅，为收视可以去到好尽，他说︰「实情系红姐红到曼谷，呢间食肆就将佢整成卖点。除咗有 A 货红姐，周围布置都还原真实场景，充满红姐气息。」原来老板曾经营甜品店，今趟乘住热潮再创业，店内 2 款「红姐蛋糕」每日卖出过百个，成为镇店名物。
 

