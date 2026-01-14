金像影后逾亿奢华豪宅招待豪门少奶 曾与张国荣做邻居 巨星夫妻生活大揭秘

60岁影后刘嘉玲与老公梁朝伟一直被指投资有道，手持逾10个物业，总值超过十亿元，当中位于中半山梅道逾亿复式豪宅，更多度邀请好友到访开派对。刘嘉玲的豪宅早已曝光内部装潢，可见到「典雅复古」的中西合壁设计，色系大胆起用红、绿、黄，奢华又典雅。

刘嘉玲跨界交流谈往事

近日刘嘉玲接受内地企业家访问「京东少奶」章泽天（奶茶妹妹）到家中访问，是次跨界交流，刘嘉玲在微博表示：「很开心有这个机会与你（章泽天）交流分享生活中的一些点滴。」更大爆珍贵往事。

刘嘉玲在影片开始，先是介绍豪宅的装修：「回想到1995年的时候，我住在这栋大厦的18楼，而9楼住的正是张国荣。」刘嘉玲曾搬离单位，并将豪宅租予张叔平生活四年，当张叔平搬走后，刘嘉玲将单位收回，适逢住附近的好友邓永锵想参观，并主动提起全权负责房子的装修，刘嘉玲见到成品后非常满意。

刘嘉玲爆梁朝伟另一面

刘嘉玲期间大谈童年在苏州生活的往事，以及两度报名TVB艺员训练班时，与导师刘芳刚结下师徙情谊。刘嘉玲还大爆「社恐」的老公梁朝伟私密趣事，刘嘉玲指对方予人内向沉默、追求极致的印象，会写「道歉卡」求和，公司老公不为人知的一面。

