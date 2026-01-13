阿Sa蔡卓妍认爱健身教练：可以删去绯闻两个字 男友林俊贤曾现身庆生派对泄感情进度

Twins两位成员蔡卓妍（阿Sa）与钟欣潼（阿娇）日前预告将到尖沙咀出席茶饮店活动，今日（13日）现场吸引近千粉丝到场围观，人山人海包围商场，不少粉丝手执横幅及相机等全副装备，二人上次合体公开现身，已是去年为关智斌演唱会担任表演嘉宾。阿Sa更罕有高调谈感情事，正式认爱健身教练男友林俊贤（Elvis）。

阿Sa告别石恒聪认恋林俊贤

阿Sa自与「百亿富三代」石恒聪分手后，一度传出二人复合，但去年她身边出现一位型男，即被传新恋情。阿Sa被指与年轻她10岁的健身教练林俊贤拍拖，今日受访时谈及绯闻男友，阿Sa霸气认爱表示：「你们可以删去绯闻两个字！」笑言受男友影响养成行山的兴趣，感觉健康不少。当被问到是否有些「幸福肥」？阿Sa直言：「好幸福啰，肥唔肥就不讲啦！」至于阿Sa去年庆祝生日的派对上，男友获安排站在C位，她直认现时感情稳定，觉得开心便可以。

阿娇即将迎来生日

活动上，阿Sa与阿娇现身即引起粉丝尖叫，经常被指身形状态反复的阿娇，今日状态大勇非常抢镜，心情亦非常靓笑容满面。二人齐齐大赞粉丝好热情，阿Sa又指前一晚路过现场，已听闻有粉丝在现场排队守候，著大家不要太辛苦。二人即场画香港美食送给粉丝，阿娇画鸡蛋仔，阿Sa则画白饭，笑言去到世界各地都钟意食饭，逗得粉丝们大笑。至于被问到觉得最开心的日子，阿Sa笑言是生日，阿娇也表示认同，而下周三（21日）迎接45岁生日的阿娇，更收到不少粉丝们的生日祝福。活动尾声阿娇与歌迷们表示，「好耐无见大家，觉得好开心、兴奋！」阿Sa则指接下来便是阿娇的生日，「阿娇生日，生日前与大家见面真的好开心！」阿Sa领唱生日歌，与粉丝们送祝福给阿娇。至于将生日的阿娇，受访时表示生日愿望是身体健康、世界和平，问到她准备好连串生日庆祝？她大卖关子，「到时大家便知，都会Post晒出来，哈哈！」

Twins久未见粉丝表现兴奋

阿Sa受访时表现兴奋，表示：「今年第一次见大家啰！好耐无见fans，见到好多人都来了，今天不是假期，返工返学都热闹，拍了很多片和相，会分享给没法来的粉丝。（心痛大家通宵排队？）系啦，最近天气冻，好惨呀！」阿娇指回港时遇到台湾粉丝，知道有人特地从台湾来好开心，问自觉今日状态好？阿娇投诉说：「咩意思先？（粉丝说你的修身餐单很地狱？）餐单有专家写给我的，但我都不是经常食，哈哈，分享给大家，但我都觉得有用。」早前被小粉丝称呼「姨姨」是否不开心？阿娇笑言是「阿姨」，她说：「姨姨还好一点，去街市都有人叫靓女啦，我尊重但不接受。」

Twins迎接成军25周年

至于组合Twins迎接25周年，问二人有计划庆祝活动？她们表示交给公司安排，暂时未有消息，问想踏上启德主场馆吗？阿Sa笑言：「好辛苦㖞，个场咁大，5万人㖞！」阿娇笑言若有车在台上「巡唱」便可以考虑，「加上我又无健身教练啦！」至于阿Sa最近为时尚杂志影了一辑性感相，问是否健身有功大胆些？她笑言，「OK、靓便可以，我都40几了，依家唔影几时影呀？留倩影！」

