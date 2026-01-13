麦明诗哥哥加盟顶级私家医院 超强履历大公开 坐维港海景Office身价急升

「十优港姐」麦明诗（Louisa）的家庭一向被誉为「学霸世家」，而她的医生哥哥麦明山近日更上一层楼，正式加盟养和医院，展开其职业生涯的新一页。麦明诗昨日（12日）在IG上高兴地分享了这个喜讯，并为哥哥送上最真挚的祝福，字里行间充满了对兄长的骄傲。

麦明诗盛赞哥哥精益求精

麦明诗在IG上发文写道：「我家大佬，一向做事沉稳，默默耕耘。经过多年在专业上的努力，今天很开心能见证他于养和医院展开新旅程。」她盛赞哥哥是一位精益求精的整形外科医生，并感性地表示：「在我心里，他始终是那个对人将心比心、充满温度的哥哥。」麦明诗相信，哥哥在新的工作岗位上，会一如既往地带著那份待人的真挚，将病人的需要和福祉放在最重要的位置，并为他打气：「麦明山医生，加油！」

相关阅读：麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格

麦明诗哥哥办公室望开扬维港景

为了庆祝哥哥履新，麦明诗与家人，包括父母，一同到养和医院的整形外科中心表示支持。从上传的照片可见，一家人齐聚在麦明山医生的新办公室内，背景是开扬的维港景色，场面十分温馨。麦明诗亦与哥哥在「Plastic & Reconstructive Surgery Centre 整形外科中心」的招牌前合照，兄妹情深。现场气氛热闹，众人更开香槟庆祝，分享这份喜悦。除了家人之外，圈中好友亦有到场祝贺。 当中，同样是港姐出身的朱千雪也偕同医生老公吴坤论现身祝贺，并与麦明诗兄妹合照留念，可见他们交情甚笃。

相关阅读：麦明诗产后大解放首晒泳照索爆身材回归！医生胞兄罕同框 B仔正面照险再度曝光

麦明山医生履历丰富

据悉，麦明山医生于2013年毕业于香港中文大学医学院，其后在医管局新界西联网外科部门接受专科培训，并在2020年正式取得整形外科专科执业资格。经过多年在公营体系的服务后，他于2024年转到私人市场执业，并于去年底加入养和医院。其专业范畴广泛，主要包括面部创伤重建、癌症重建、烧伤烫伤处理及各类美容手术等。如今他以丰富经验加盟顶尖私家医院，加上家人和好友的公开力撑，相信未来前途无可限量。