58岁Rocky郑健乐被贴街招轰食软饭、欠债多宗罪 《东周刊》独家爆崔碧珈拒爱内幕

58岁「大只Rocky」郑健乐去年底突然将FB改状态，称「与Anita Chui交往中」，爆出与37岁性感女星崔碧珈「父女恋」，最终被强调单身的崔碧珈，疑在社交平台炮轰有人装单纯「猎食」其友人，闹出风波。最新一期《东周刊》独家爆崔碧珈疑因绯闻饱受委屈，情绪濒临崩溃。近日有报道指郑健乐被贴街招，遭大数多宗罪。

郑健乐被爆非「纯爱战士」

据指，郑健乐并非「纯爱战士」，日前在旺角惊现指控郑健乐的街招，出现在快餐店地下及街道外墙，当中郑健乐的照片曾出现在TVB资料页，内容提及欠债、破产、求包养等字眼，还提到与前妻离婚原因。

指控郑健乐的街招上写有，「TVB过气艺人郑健乐，食软饭食咗几十年，前妻顶佢唔顺离婚，60岁老嘢无咗蠢女人养之后，出面争落周街大耳窿就系人都知㗎啦！超无膊头，以为申请咗破产可以唔使还钱，成日仲以为自己系大明星，喺社交网站周围食女求包养，啲女真系蠢！但破产上晒（晒）法庭上网查一查都知，呢件Rocky真系香港世纪贱男！！唔好谂住破咗产就使还钱啊契弟！！」

郑健乐曾月入四位数

郑健乐过往曾在访问提及经济状况，当时他称在娱乐圈发展，多饰演闲角，因此有「唔够骚」问题，月入有机会只有四位数，身为一家之主的他，收入不够养妻活儿，家用不稳定。郑健乐曾称最穷时银包只有数百元，家用是拎得几多得几多，又庆幸有信用卡及八达通，可以先使未来钱。

郑健乐四年前离婚

郑健乐曾以教健身做正职，艺人工作视为副业，却在2020年因疫情导致健身室四度被迫停业，半年内零收入，要靠积蓄度日，连带两子的补习及兴趣班都要取消。郑健乐坦言太太虽然明白其演艺梦，但有会呻一、两句，认为是人之常情，而他亦对家人感到少少内疚，希望增加工作收入过好日子。郑健乐又称有积谷防饥习惯，为两子储钱。娱乐圈你唔知自己工作量，可能好忙，亦可能好静，呢行系咁。」郑健乐于2021年离婚，结束20年婚姻，大子由他抚养，而细子随母生活。

