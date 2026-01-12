74岁TVB「一代大侠」尽骚麒麟臂彻底回春 投入运动气色红润 曾情绪失控爆喊惹忧心

现年74岁的资深演员郭锋，曾以《创世纪》的霍景良及《寻秦记》的吕不韦等经典奸角深入民心，而他早年曾演大侠，故被封为「郭大侠」。近年他虽减少幕前演出，近年于幕前减少演出，但遇到适合角色亦会过过戏瘾，早前就跟薛家燕合作短剧再续「Q姨」和「祝展辉」的恋情，引起热议。近日郭锋罕有露面，看到年过70的他身型Fit爆，似乎状态更胜从前。

郭锋气色红润体形佳

近日于TVB演员蔡志恩的IG中见到，郭锋与一众TVB老友相约打羽毛球，他身穿蓝色运动背心，气色红润，笑容满面，精神状态极佳。更令人惊讶的是，他手臂肌肉结实，展现出惊人的「麒麟臂」，身型Fit爆，完全不像已届七旬之龄。

郭锋名副其实爱妻号

郭锋在银幕上多演奸险角色，但现实中却是圈中闻名的爱妻号。他与同为演员的妻子欧阳佩珊于1977年结婚，二人相爱40载，是公认的模范夫妻。然而，欧阳佩珊在2017年因癌症不幸离世，给郭锋带来了沉重打击。他曾在访问中痛述当时的绝望，更在医院放声大叫：「点解唔发生喺我身上，佢个人咁好，点会发呢件事⋯⋯」他坦言，太太欧阳佩珊「影响了他一生」，是他生命中最重要的人。

郭锋丧妻后情况令人担忧

面对丧妻之痛，郭锋的情绪一度跌入谷底，世界顿时变成灰色，对任何事都提不起劲，甚至难以投入拍摄工作，因而推掉不少剧集。他曾在访问中透露，当时甚至有「想快啲同太太再见」的念头，情况令人担忧。

郭锋：太太改变了我一生

经过时间的沉淀，郭锋近年才逐渐走出阴霾，享受半退休的慢活人生。在早前接受好友冯素波的访问时，他一提起亡妻依然会情绪激动，泪洒当场，坦言：「佢改变咗我一生，佢系我一生人入面……」话未说完已泣不成声，足见其用情之深。尽管如此，他仍感恩与太太相遇，并表示：「家庭是我人生中最大的得著，很幸运，事业令到我认识了我太太，这是天意的安排。」

