原来视咁的丨陈炜「贵气行政Look」晒逆龄硬实力 赖慰玲游嘉欣改形象骚美腿

更新时间：14:45 2026-01-12 HKT
曾经凭监制另类律政剧《踩过界》叫好又叫座的林志华，相隔8年再度推出律政主题作品《非常检控观》，剧集将由1月19日起，逢周一至五晚8点半翡翠台播映。主要演员有马德钟、吴伟豪、赖慰玲、陈炜、陈晓华、游嘉欣（游游）、蒋家旻、张驰豪、李成昌、程可为等。

《非常检控观》讲述主角包希仁（马德钟饰）＋正气警察展熊飞（吴伟豪饰）＋睿智助手公孙珀（赖慰玲饰）这个「灭罪铁三角」，如何在追求共情、正义及公平的大前提下，破解一宗又一宗的奇案。

除了查案，剧集还加插了不少有别于一般传统的感情线，分别是包希仁与「怨念前度」王颂星（陈炜饰）之间错综复杂、亦敌亦友的恩怨情仇；展熊飞与「烈女文雀」白逸桐（游嘉欣饰）于互相扶持中逐渐萌芽的轰烈爱情；公孙珀与「直男见习检察官」赵子帧（张驰豪饰）的斗气冤家式姊弟恋，甜蜜度不但不输吴伟豪与游游，还相当有喜感，保证观众看得舒服又投入。

先说马德钟及陈炜，二人继《双生陌生人》后再度饰演CP；今次感情关系虽然相对简单，但由于包希仁年少时曾狠飞王颂星，因爱成恨的王颂星不但「自我摧毁」作报复，更分别以包希仁大嫂及大律师身份向包希仁一再施压，为剧情增添不少张力。出名保养得宜兼演技好的炜哥，为了符合「贵妇大律师」身份，在剧中将「贵气行政Look」大放送，保证赏心悦目。

重演「烈火战车」

至于吴伟豪及游嘉欣，之前二人在《回归》中演CP赢尽好评，向来予人感觉清纯的游游，这次将一洗形象，变成为丧抛示爱直球、义气＋江湖味＋「佬味」兼备的「烈女」！而为了符合人设，游游大改形象，贴身短身衣加大晒美腿的型格短打大放送之余，还会与吴伟豪上演「烈火战车」场口。而向来予人知性味兼灵气十足的赖慰玲，在剧中则会将自身牙尖嘴利、聪明伶俐的长处发挥至极致，而为了一再追求突破，阿赖更意外「压倒」游游，成为剧集的「美腿担当」，其中一幕俯身执file的场口，阿赖成功演绎女性完美线条，更凭body language拼发出无限喜感。

