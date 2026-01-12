林婷婷结婚丨林婷婷学霸老公李天耀「钻石级履历」大公开 同为TVB主播 精通设计、木工、电影制作

TVB新闻主播林婷婷被封「新一代新闻女神」，她日前低调结婚，嫁给同为TVB主播的男友李天耀，不少网民都对这位能掳获女神芳心的男主播充满好奇。原来李天耀不只外型俊朗，更是才华洋溢，堪称新闻界的「钻石级笋盘」。

林婷婷老公李天耀是新闻主播

李天耀凭借其独特的学术背景和多元的专业技能，在新闻界崭露头角。他不仅拥有美国雪城大学的工业与互动设计学位，更对世界历史和地缘政治有著深刻的理解。根据他在网上公布的履历，他自2021年12月加入TVB担任新闻记者，在近三年的时间里，深入报导了多项本地及国际重大议题。李天耀的专题报导涵盖「俄乌战争中的宗教冲突」、中国与埃及、巴西、南非等多国的社会经济联系，以及「香港少数族裔的文化生活」等，展现了其广阔的国际视野。直至2023年6月，李天耀晋升为新闻主播，与林婷婷一样主要担任明珠台（TVB Pearl）的新闻主播，二人不时合作，各自出现在同时段的报导中。

林婷婷老公李天耀留学美国

李天耀毕业于著名的纽约雪城大学，主修工业与互动设计，在校期间积累了产品设计、木工制作等技能。然而，他对影像制作和国际事务的热情，引导他走向新闻专业。此外，他近年更经营YouTube频道「HistoryCity」，透过影片制作，以深入浅出的方式，向网民讲解历史与地缘政治知识。除了设计与新闻专业，李天耀还精通英语、粤语、普通话，及德语，他更曾于纽约电影学院学习电影制作。李天耀在设计、历史、语言等多方面都甚有才华，难怪能成为香港新闻界一位备受瞩目的新星。

林婷婷与老公李天耀婚礼照曝光：

林婷婷与李天耀成新闻界金童玉女

在工作上，李天耀以专业、稳重的形象见称。从报导片段中可见，李天耀在报导时的表现从容自信，专业形象深入民心。李天耀与林婷婷同在新闻界打拼，可谓是新闻界的金童玉女。其实林婷婷与李天耀的恋情一直保持低调，各自都甚少公开分享同框照片。直到去年情人节，林婷婷在IG上的一句「同另一半都在努力工作同悭钱」，才让恋情悄悄曝光，不过当时林婷婷未有公开男友样貌。如今两人终于修成正果，携手步入人生新阶段，获得大批网民祝福。