TVB新闻女神林婷婷结婚 低调嫁男主播李天耀户外婚礼画面曝光 新闻界猛人云集

有「新一代新闻女神」之称的TVB新闻主播林婷婷，凭借其甜美外表与出色口才深受观众喜爱，人气媲美TVB花旦。继去年情人节泄露恋情后，日前正式公布喜讯，与同为TVB主播的男友李天耀结婚，踏入人生新里程。

林婷婷李天耀户外婚礼温馨浪漫

林婷婷与李天耀的婚礼在户外草坪上举行，现场以简约的白色及粉色鲜花作点缀，气氛温馨而浪漫。虽然天气略带寒意，但无损新娘子的兴致。林婷婷身穿一袭典雅的低胸缎面婚纱，并披上毛毛披肩保暖，与老公李天耀甜蜜地牵手现身，脸上挂著幸福满溢的笑容。

林婷婷人缘甚广，婚礼获不少新闻界及政界名人到场祝贺。其中包括前天文台助理台长梁荣武、资讯科技界名人方保侨，以及她的主播同事袁沅玉、钟芯豫、金盈等，可谓猛人云集。

疑于土耳其获求婚林婷婷甜蜜放闪

除了一众到场宾客分享的婚礼场内照片，林婷婷亦大方分享多张早前在土耳其旅游的甜蜜合照。其中一张相可见林婷婷大晒手上钻戒，估计她于旅行时获李天耀求婚。林婷婷在IG上正式宣布婚讯，并向老公甜蜜喊话：「李生，余生 — 请多多指教，你哋的祝福收到晒啦～」。她于文末写下「2026年，也祝愿大家平安喜乐，常在心中」，获得大批网民祝福。

