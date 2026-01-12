金球奖丨添麦菲查洛美再度击败里安纳度封影帝 《混沌少年时》Owen Cooper大热夺男配角奖

「第83届金球奖」于香港时间今早在洛杉矶举行，今届继续由Nikki Glaser主持，她一开场就拿美国的司法制度开玩笑，因日前一名女子被遭美国移民暨海关执法局（ICE）人员枪杀，但白宫指ICE执法人员自卫合理，不少明星亦戴上「反ICE」的襟章「Be Good」或「ICE OUT」。

Teyana Taylor夺最佳电影女配角

金球奖首先颁发最佳电影女配角，结果由《一战再战》Teyana Taylor一击即中，她直言无想过自己会得奖。男配角则由《Sentimental Value》Stellan Skarsgard击败大热的《一战再战》辛潘（Sean Penn）及班尼斯奥迪多路（Benicio del Toro）夺得，今次是他Stellan第2次赢得金球奖，2020年他曾凭《切尔诺贝尔：伤心的儿童》赢得迷你剧视帝宝座。他致辞时笑称：「我在戏中演一位衰老窦，我的子女告诉我一个衰老窦是怎样的。」

Jean Smart冧庄喜剧组视后

韩团BLACKPINK成员Lisa与Priyanka Chopra现身颁发剧情剧情组视帝，结果由《匹兹堡》Noah Wyle大热捧走。喜剧组视后则由《职业枪手》Jean Smart冧庄赢得，是她第3次凭此剧摘下金球奖。

Owen Cooper大热封最佳剧集男配角

最佳剧集男配角由《混沌少年时》Owen Cooper大热捧走，16岁的他击败2010年的《吉列合唱团》20岁得主Chris Colfer，成为金球奖最年轻得奖者。他表示：「我和我的家人经历了一段多么不可思议的旅程，我冒着风险去上戏剧课。我是那里唯一的男孩。这很尴尬，但我熬过了。我仍然每天都在学习，我还在向坐在我面前的人学习⋯⋯来吧，2026年！你永远不会孤单。」

薛夫洛根（Seth Rogen）凭《斗戏影业》摘下喜剧组视帝，他笑言他的剧集就是那样，有好多明星、有颁奖礼的场面，他又称自小已看对手Martin Short、史提夫马田（Steve Martin）等人的演出，并梦想要击败他们，如今他做到了。

露丝拜恩大热得影后

柏林影后露丝拜恩（Rose Byrne）凭《If I Had Legs I'd Kick You》大热拿下音乐/喜剧组影后，她承认自己没有任何准备，并直言不明白金球奖为何将此片列入音乐／喜剧组别，她指没有于片中唱歌。

添麦菲查洛美再度击败里安纳度

影帝则是《Marty Supreme》添麦菲查洛美（Timothee Chalamet），他继Critics' Choice Movie Awards（评论家选择电影奖）后，再次击败《一战再战》里安纳度狄卡比奥（Leonardo DiCaprio），其他对手包括《影星杰凯利》佐治古尼（George Clooney）、《Blue Moon》伊凡鹤基（Ethan Hawke）及《选择有罪》韩星李秉宪。添麦菲首次在金球奖封帝，并获女友Kylie Jenner祝贺。《一战再战》保罗汤玛士安德逊（Paul Thomas Anderson）赢得最佳导演，电影再摘下最佳剧本。《罪人们》摘下最佳票房成就奖。最佳原创歌曲则大热由《Kpop猎魔女团》主题曲《Golden》赢得，主唱的Ejae致谢时哽咽表示：「感谢金球奖给予我这个荣誉。我一直梦想成为一位Kpop偶像，但我被拒⋯⋯现在我是一位歌手及创作歌手。我的歌曲能成为一首帮助其他女孩、其他男孩和所有年龄的人度过难关并接受自己，这是一个梦想成真的时刻。」最佳动画同样由《Kpop猎魔女团》击败《优兽大都会2》等夺得。

剧集方面，迷你剧或电视电影组最佳男主角得主，由《混沌少年时》Stephen Graham捧走，《死前欲望清单》米雪威廉丝（Michelle Williams》夺得视后。