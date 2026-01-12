邓兆尊惊爆曾被男金主开1500万包三个月 揭同影帝去夜总会 女星邀返家「喱士睡衣」相迎

58岁粤剧名伶新马司曾大仔邓兆尊被封「娱乐圈二世祖」，又因有三位红颜知己「正印」Carmen、「阿二」车厘子（Cherry）及「阿三」Nana被视为「现代韦小宝」。邓兆尊近年多次现身江美仪、吴家乐主持的梁思浩网台节目《娱乐好好玩》，曾大爆有女星主动埋身，引起热议。近日邓兆尊为YouTube频道拍觅食片，再度语出惊人，自爆曾被开价包养三个月。

邓兆尊三思而后行

邓兆尊日前为YouTuber的觅食片到跑马地开餐，大方谈及对演艺工作的看法，以及在娱乐圈的所见所闻。初时提到三位女友，邓兆尊扬言不会再增加，又因曾应承父亲新马师曾，不会在娱乐圈搞男女关系，因此面对漂亮女星都不会有行动，「三思而后行，即系我会先用脑，再用身体去做」。邓兆尊指当时父母用「求」叫他不要这样做，不是要求你做，而是用「求」便很大件事，而且父亲看事比较通透，他的说话一定不会错。

邓兆尊爆女星著喱士睡衣开门

邓兆尊又爆料曾有女星向自己投怀送抱，试过有人在收工时，向他透露屋企有东西需要修理：「咁可以揾水电工去整，咁多男艺员点解揾我？我去到整，唔知点解著喱士睡衣开门，我都呆一呆，咩事呀？佢就同工人交代，『我同邓生无嘢！』你一讲无嘢证明你有另一个男主人出入，咁你揾我上嚟做咩？做完咪走啰！」

邓兆尊讲到兴起，更爆料娱乐圈的男女关系好混乱：「可能有啲同剧个关系，系你乱到谂唔到。」不过邓兆尊自称如果要乱，早在20几岁时就乱，而且自己甚么地方都去过，从来没有乱过：「有几多影帝同我去过夜总会，我都费事讲喇！」

邓兆尊爆娱乐圈男女关系混乱

邓兆尊指女星被包养外，其实男星也有份，甚至是男包男。邓兆尊提到自己都曾经被开价包养三个月：「以前有人入过嚟8厂呀！一个说客入嚟问过，我唔知三个月呀，唔记得咗喇！1,500万包我呀！男人嚟。」邓兆尊打趣说：「我心谂佢真系钟意食排骨饭？」邓兆尊被指身家丰厚，被问价难以令人理解，邓兆尊坦言：「唔问一定失败，问就有一半机会。」

