Jennie连带BLACKPINK夺4大奖成「金唱片」大赢家 Stray Kids力压众男团得「专辑大赏」 蔡依林许光汉齐任颁奖嘉宾

影视圈
更新时间：11:45 2026-01-11 HKT
发布时间：11:45 2026-01-11 HKT

韩国乐坛盛事第40届金唱片颁奖典礼（The 40th Golden Disc Awards），昨晚（10日）移师到台北大巨蛋举行。全晚最高荣誉专辑大赏由Stray Kids的《Karma》夺得，音源大赏则由G-Dragon（GD）的《Home Sweet Home》夺得；年度艺人则落入Jennie手中，她更夺得Global Impact Award，并以个人及BLACKPINK名义夺得2项音源部门本赏，连夺4项大奖；而MONSTA X则获得最佳团体奖。

至于专辑部门本赏得奖者包括：NCT WISH、ATEEZ、IVE、RIIZE、Stray Kids、GD、ZEROBASEONE、TOMORROW X TOGETHER、Seventeen和ENHYPEN；音源部门本赏得奖者则有：BOYNEXTDOOR、LE SSERAFIM、ALLDAY PROJECT、Rosé、Jennie、BLACKPINK、ZO ZAZZ、aespa、IVE和GD。此外，CORTIS和ALLDAY PROJECT夺得新人奖；BTS（防弹少年团）成员Jin和Heart2Heart则获颁Golden Disc人气奖。

Jolin大晒三语能力

除了大批K-Pop巨星和人气韩团特别飞来台北攞奖，台湾乐坛天后蔡依林（Jolin）和在韩国人气甚高的台湾男星许光汉亦应邀担任颁奖嘉宾。上周刚在台北大巨蛋开过骚的Jolin负责颁发新人奖，她先用韩文作自我介绍，接着用中文说：「今天要来颁发新人奖，看到刚刚的影片，也想起自己当初在舞台上的热情跟好奇，每次表演也有些担心，新人们也会带着这样的心情，我想告诉他们就享受舞台吧，台下观众一定会感受到你们的热情」，然后她又用英文公布得奖者，大晒其流利三语能力。而得奖者是人气男团CORTIS，在台湾长大的成员JAMES（赵雨凡）以中文致谢：「大家好，这是2026年第一次收到的这个奖，感谢大家的支持」，接着又以英文感谢COER（官方粉丝名）的支持。

许光汉孖LE SSERAFIM成员跳撒娇舞

至于许光汉未颁奖前，先在台下与LE SSERAFIM成员KAZUHA和恩采大玩challenge，跟着TWS跳了一段《OVERDRIVE》撒娇舞，看他与2位美女一起咬手指、摇膊头撒娇，可谓cute到爆！后来他颁发NAVER AI CHOICE奖给BOYNEXTDOOR，甫上台就以流利韩文：「台北有很多好吃的，如果有时间的话，也可以品尝一下美食」，接着再以中文表示，说到K-Pop就少不了challenge，每每看到都觉得原来音乐还可以这样玩，仿佛让粉丝和艺人之间没有距离，这就是K-Pop的魅力。

