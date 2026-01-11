前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人

现年32岁、有「清纯张栢芝」之称的前港姐杨埕（现名：芊颐），近年淡出幕前，成功转型为公关及制作公司老板，又积极经营社交平台，跟千万网红合作直播带货，又晒逾千万豪宅，引来网民热议。事业得意的杨埕，日前又再出PO为三间物业出租，做「最强包租婆」！

杨埕做人生胜利组

在杨埕分享的相片中，分别显示在荃湾、红磡有物业，并写道：「其中一项倒米的工作：专业管屋，不断执不断出租不断揾人清洁，新年今日同步洗晒4间。」而另一张则写道：「新姐姐好犀利，我哋两个4个钟执到酒店咁，本来系荒废咗，劲多杂物揼咗6箱，千年地板拖咗5次，干净整齐好运嚟啦！」被问到所有物业是否其名下拥有时，杨埕回复传媒表示：「系呀，都好耐㗎啦！不过以前比较少讲，都系细细间咋！」。早在19岁便成为业主的杨埕，继早前曝光位于福田的千万豪宅，香港、深圳和珠海亦拎有物业，绝对是「人生胜利组」。

杨埕继续进修自我增值

杨埕在2014年参选港姐时，因外貌似张栢芝而被封为「清纯张栢芝」，但当时因与前公司合约问题而退选。翌年，她代表香港参加《国际小姐竞选》，可惜未能得奖。2016年，她到北京中央戏剧学院修读戏剧暑期班，翌年参选周星驰《美人鱼》选角节目，与十多万参赛者斗演技，最后成为唯一香港参赛者拍摄《星星美人鱼》节目，更顺利进入15强。2017年签约TVB，参演首部剧集《再创世纪》，之后亦演出过《爱·回家之开心速递》、《白色强人》、《使徒行者3》、《十二传说》、《兄弟》等，直到2020年3月约满离巢，转型做老板。

