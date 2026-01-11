Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人

影视圈
更新时间：18:02 2026-01-11 HKT
发布时间：18:02 2026-01-11 HKT

现年32岁、有「清纯张栢芝」之称的前港姐杨埕（现名：芊颐），近年淡出幕前，成功转型为公关及制作公司老板，又积极经营社交平台，跟千万网红合作直播带货，又晒逾千万豪宅，引来网民热议。事业得意的杨埕，日前又再出PO为三间物业出租，做「最强包租婆」！

杨埕做人生胜利组

在杨埕分享的相片中，分别显示在荃湾、红磡有物业，并写道：「其中一项倒米的工作：专业管屋，不断执不断出租不断揾人清洁，新年今日同步洗晒4间。」而另一张则写道：「新姐姐好犀利，我哋两个4个钟执到酒店咁，本来系荒废咗，劲多杂物揼咗6箱，千年地板拖咗5次，干净整齐好运嚟啦！」被问到所有物业是否其名下拥有时，杨埕回复传媒表示：「系呀，都好耐㗎啦！不过以前比较少讲，都系细细间咋！」。早在19岁便成为业主的杨埕，继早前曝光位于福田的千万豪宅，香港、深圳和珠海亦拎有物业，绝对是「人生胜利组」。

相关阅读：前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代

杨埕继续进修自我增值

杨埕在2014年参选港姐时，因外貌似张栢芝而被封为「清纯张栢芝」，但当时因与前公司合约问题而退选。翌年，她代表香港参加《国际小姐竞选》，可惜未能得奖。2016年，她到北京中央戏剧学院修读戏剧暑期班，翌年参选周星驰《美人鱼》选角节目，与十多万参赛者斗演技，最后成为唯一香港参赛者拍摄《星星美人鱼》节目，更顺利进入15强。2017年签约TVB，参演首部剧集《再创世纪》，之后亦演出过《爱·回家之开心速递》、《白色强人》、《使徒行者3》、《十二传说》、《兄弟》等，直到2020年3月约满离巢，转型做老板。

相关阅读：2014年落选港姐杨埕揭「花胶女艺人」多宗罪 网民竞猜《爱回家》一演员最大嫌疑

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
4小时前
排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到冇心理准备 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
时事热话
2026-01-10 15:42 HKT
消处处联同警方交代案件。梁国峰摄
01:00
元朗Yoho Town夺命火｜客厅起火夫死妻命危 不排除涉刑事成份
突发
6小时前
阮兆辉儿子阮德锵宣布离婚 论分开原因极玄妙 疑避女星前妻辞港台工作：我不是你的Mr. Right
阮兆辉儿子阮德锵宣布离婚 论分开原因极玄妙 疑避女星前妻辞港台工作：我不是你的Mr. Right
影视圈
2小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
长寿必吃6大抗衰老食物 研究揭持续吃8周回春2岁 2款茶也上榜！
长寿必吃6大抗衰老食物 研究揭持续吃8周回春2岁 2款茶也上榜！
保健养生
9小时前
汇丰降定存息率后 仍有银行逆市加息 身份证或生日含一数字有优惠
汇丰降定存息率后 仍有银行逆市加息 身份证或生日含一数字有优惠
投资理财
6小时前
印尼妇搭港铁偶遇陌生港女 离奇即场送糖提亲 网民细思极恐 女事主自爆食糖后感觉｜Juicy叮
印尼妇搭港铁偶遇陌生港女 离奇即场送糖提亲 网民细思极恐 女事主自爆食糖后感觉｜Juicy叮
时事热话
7小时前
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
影视圈
5小时前
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
4小时前