前TVB男星罕谈丧妻后感情生活有暗示？自爆移民生活沉闷「跳老舞」消遣：好多女同学

影视圈
更新时间：10:00 2026-01-11 HKT
发布时间：10:00 2026-01-11 HKT

前TVB男星林子博自太太董燕君不敌癌魔离世后，为一对仔女的前程著想，毅然决定举家移民英国，展开新生活。专心照顾子女的他，鲜有提及自己的感情状况。不过，近日他与李婉华在网上直播节目中，罕有地大谈择偶条件，更自爆因在英国感到生活沉闷而去「跳老舞」消遣，没想到竟有意外发现。

林子博跳舞解闷有惊人发现

林子博坦言早前报名参加了一个拉丁舞班，他笑称自己纯粹是为了消磨时间，他表示：「我去跳老舞呀！我纯粹是觉得我生活好闷，揾啲嘢玩吓啰，咁咪跳吓舞啰。」然而，林子博很快便发现这个跳舞班「唔简单」。他惊讶地表示，原以为大家都是单纯去跳舞，没想到很多人其实是去「揾食」（寻找对象）。

他分享了一件趣事，指自己去年离开英国工作一个月，回来发现同学大部份都已展开恋情，他说：「我返到嚟啊，我啲同学仔……男女全部一pair pair咗啦、拍拖啦！」他透露，甚至连一位70岁的婆婆都成功脱单，令他大感错愕：「其实有好多女同学㗎，只不过我返嚟已经苏州过后冇艇搭啦……本来就女多男少，而家就男多女少。阿婆都畀人mark埋，真系好笑啊。我仲话『原来你哋嚟揾食㗎！我好单纯嚟跳舞㗎咋！』」

林子博大方分享择偶条件

有网民见林子博谈及对感情事的看法，质疑他有所暗示，更留言问他现时是否单身，但林子傅表示：「我系唔会讲。」林子博亦大方谈及自己的择偶条件，他透露，希望选择年龄介乎45岁至55岁之间的女性，认为最重要是能够聊得来、没有代沟。他更发誓不会选择太年轻的女星，笑指自己有自知之明，一番言论显得相当务实及真诚，不少网民都祝福他早日找到新伴侣。

