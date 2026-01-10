前TVB「炫富男星」 面目狰狞闹配角  指口笃鼻狂骂：你同我出去！  卖楼投资拍戏压力爆煲？

现年46岁的艺人梁烈唯，近年事业重心转往内地，积极参与剧集、网络电影、直播带货及商业活动，发展全面。然而，他最近在亲自投资、编剧及主演的马来西亚贺岁电影《妈妈又要嫁》的片场，被拍到情绪失控，向一名配角大发雷霆，事件引起网民热议。

梁烈唯为配角手机响起发火

根据现场影片，当时梁烈唯、陈山聪、林盛斌及一位女演员正围坐一桌准备拍摄，气氛本来相当平静。拍摄中途，一名配角的电话突然响起，打断了拍摄进程。在被提醒关掉电话后，该名演员的电话竟再度响起。他随即接听，并不耐烦地说：「喂妈咪啊？我话咗我拍紧戏啊，你做咩打嚟烦我啊？」

梁烈唯「指口笃鼻」狂闹

梁烈唯听到后立刻起身，冲到该名配角面前，厉声质问：「你系嚟玩定系嚟做嘢㗎？」他怒斥对方忘记关机已是错误，更不应以无礼的态度对待母亲。随著情绪升级，梁烈唯「指口笃鼻」地狂闹对方，甚至大声喝问：「问你呀！」

梁烈唯：呢场戏唔需要你

最终，梁烈唯指著门口，喝令该名配角立即离开片场：「呢场戏唔需要你，你同我即刻出去！打电话畀你阿妈，同你阿妈讲对唔住！行啊！」整个过程火药味十足，令在场的陈山聪和林盛斌都不敢作声，前来探班的粉丝更是被吓得目瞪口呆。

梁烈唯卖楼投资压力大

事件曝光后，网民反应两极。有在场粉丝对梁烈唯的表现极有意见，认为他不应在粉丝面前「黑口黑面」，更直言「幸好自己并非他的粉丝」。不过，亦有网民体谅梁烈唯的处境，估计他身兼投资者、编剧及演员三重身份，承受著巨大压力。梁烈唯早前曾表示，为了这部电影，他不惜「卖楼」筹集制作费，并半开玩笑地说，如果电影票房失利，就「真系要瞓街」。另一方面，也有不少网民质疑这根本是一场精心策划的宣传技俩，认为影片的拍摄角度和后续剪辑过于流畅，旨在为电影《妈妈又要嫁》制造话题，博取关注。

梁烈唯曾戴名表被指炫富

近年中港两地工作的梁烈唯，曾投资食店及手表生意，他更曾戴上名表宣传，被指疑似炫富。不过梁烈唯之后就表示自己「两袖清风」，因为两边生意都已退股，最后惨蚀了6位数字。

