宏福苑大火丨Tyson Yoshi捐百万家具及电器被灾民狂DM 未如愿获三电器：呃人，报东张

去年大埔宏福苑五级大火造成161人死亡、79人受伤，大批灾民无家可归、财物损失惨重，获各界伸出援手，不少灾民获政府安排入住过渡性房屋。Tyson Yoshi与太太Christy一直关注灾民需要，早前已捐出价值100万港元的家具及电器，希望能出一分力帮忙。不过资源有限的情况下，实在难以帮尽每位灾民。今日（9日）Tyson Yoshi在IG限时动态上载对话截图，有灾民对Tyson Yoshi团队的安排表示不满，更扬言要「报东张」，Tyson Yoshi无奈表示：「资源有限。」

灾民投诉Tyson Yoshi

Tyson Yoshi公开的对话截图可见，该名灾民表示曾联络Tyson Yoshi的同事Winnie，查询申请领取抽湿机、空气清新机和微波炉等小型电器，但过程一波三折。他抱怨道：「我真系不吐不快，你哋出个post又话帮啲灾民一啲电器用品。我同你哋讲完跟住你叫我联络Winnie，跟住Winnie email 问我要咩电器，跟住我答咗佢，跟住就冇覆过我啦，跟住我打电话俾佢就话你哋只系捐咗一啲厨房用品，话冇我哋需要嘅电器。」该灾民指自己苦等一个月却一无所获，感到被愚弄，愤怒地表示：「咁你即系开头个 post就呃人啦，将我哋啲灾民踢嚟踢去，跟住问咗成个月，最后乜都冇得个吉」、「你哋就开post话晒俾人哋听捐咗几多嘢，但系根本就将我哋踢嚟踢去问咗咁耐都系冇嘅」。最后，他更「警告」Tyson Yoshi写道：「如果你唔回复我嘅话，咁我就将整件事报上东张西望，等大家公众评论一下！」

相关阅读：Tyson Yoshi程浚彦补办中式奢华婚宴 老婆Christy变「黄金战士」 褂王配巨型流星锤金器多到挂上颈

Tyson Yoshi望灾民理性沟通

面对指控，Tyson Yoshi在截图上无奈回应：「资源有限，我同团队其实都系想可以最大化咁样帮助到最多嘅人…有啲朋友攞唔到佢哋嘅嘢，我真系好抱歉，但系真系要情绪勒索同埋要挟到咩？」

其后，Tyson Yoshi的团队亦发出正式声明，「个人能力有限，但一直希望在能力所及之下，尽量帮助更多有需要的人。因此，在今次支援行动中，团队最终决定与救世军合作，并将一百万善款集中用于一个能够惠及最多灾民的方案。我们理解部份求助者对某些产品的需求，但在资源需作集中安排的情况下，并以惠及最多有需要的人为考量，部分电器项目实在未能纳入支援范围，亦对未能一一回应感到遗憾。对于沟通过程中出现的不同情绪与感受，我们表示理解，也希望彼此能以理性、互相尊重的方式交流，这亦是我们一直所期望的。最后，恳请大家理解相关安排，并感谢大家一直以来的关心与体谅。」

相关阅读：Tyson Yoshi自家会员App驱逐黄牛党 详解辞演澳门骚原因︰见Artist跣落台