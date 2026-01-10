32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主

近日香港气温显著下降，现年32岁的2019年港姐冠军黄嘉雯（Carmaney），日前就在IG晒出多张身穿火红色低胸战衣，与羊驼一起拍的写真靓相，向粉丝派福利「送暖」！

黄嘉雯被叮嘱她要注意身体

日前黄嘉雯分享了一辑吸睛程度爆灯的靓相向粉丝送暖，并写道：「Stay warm, Stay hot」。照片中的黄嘉雯穿上白色毛毛外套、内裹则是一条火红色的低胸连身裙、配上一对桃红色Leggings加高踭鞋，身旁还有两只可爱的羊驼，性感指数爆灯！不少网民都心心眼，大讃靓女：「影得很美Carmaney」、「好美呀」、「好身材美女」、「好得意啲草泥马都伸脷」等；但由于近日天气寒冷关系，亦有粉丝衣担心衫单薄的黄嘉雯会冷亲，并叮嘱她要注意身体：「你好靓，今日天气冻小心身体注意保暖」。好友关枫馨亦留言表示看到照片都感到㷫烚烚：「omg！见到你就即刻feeling hot！」

黄嘉雯家住半亿的豪宅

一直被指家底丰厚黄嘉雯，与家人居住于市值半亿的豪宅，2025年9月更爆出她低调荣升马主。曾演过不少剧集的她，当中在2022年播出的《下流上车族》，经常性感上阵大晒Fit爆body色诱已婚的林敏骢，因而被冠上「最强小三」称号。至于感情方面，黄嘉雯曾任职于数码市场策划营销工作的瑞士籍男友Matej Tomic分手后，2023年被爆与富二代男友Jordon挞着，二人更经常拍拖外游，甚至已见家长，感情稳定。

