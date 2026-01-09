Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

42岁「离港女星」上围再发育？超丰满胸形撑爆火红性感战衣  曾跟星二代老公多次闹离婚

影视圈
更新时间：22:00 2026-01-09 HKT
发布时间：22:00 2026-01-09 HKT

现年42岁、2006年香港小姐亚军周家蔚（Janet）早前宣布与丈夫洪天明举家离开香港，正式移居深圳，引发外界广泛关注。近日TVB举行「万千星辉颁奖典礼2025」，周家蔚与洪天明特意返港出席盛会，与一众好友及得奖者相聚，而周家蔚当晚的状态，意外成为全场焦点。

周家蔚贴身红裙尽显丰满曲线

颁奖礼当晚，周家蔚选择了一袭深红色樽领闪闪贴身短裙，配衬型格的过膝长靴。虽然这套打扮从颈到脚都「密封」，没有丝毫「露肉」，但极度贴身的剪裁，却将她玲珑浮凸的S形曲线完美勾勒。从现场照片可见，周家蔚的身材比以往更显丰满，尤其骄人上围在紧身衣下「升级」效果显著，曲线惊人，散发出成熟女人的性感韵味。即使站在众多女星之中，她的魅力依然毫不逊色，举手投足间充满自信光彩，不少网民大赞她「魅力以几何级数上升」、「状态大勇」。

相关阅读：洪天明承认周家蔚多次提离婚  流男儿泪指太太「可以得到更好」  自嘲冇吸引力惹飞来蜢

周家蔚洪天明曾历婚姻危机

周家蔚的魅力回归，或许与家庭生活的转变不无关系。她与现年51岁的洪天明结婚13年，育有两子，但近年洪天明长驻内地工作，夫妻聚少离多，婚变传闻不绝。洪天明早前受访时更曾含泪承认，因分隔两地及工作压力，太太多次提出离婚，婚姻一度亮起红灯。

周家蔚洪天明移居深圳感情回温

然而，为了维系家庭，夫妻二人最终做出重要决定——举家搬到深圳定居。周家蔚早前在社交媒体分享，搬家过程虽然辛苦，甚至导致夫妻二人都弄伤了腰，但全家亲力亲为，凡事自己来，反而让他们「一家人相亲相爱很幸福」，能够同甘共苦。

周家蔚魅力大增秘密揭秘？

夫妻二人结束了分隔两地的生活，洪天明亦有更多时间陪伴家人。从颁奖礼后台周家蔚作势亲吻洪天明的亲密合照可见，二人关系更胜从前，甜蜜满泻。相信稳定的家庭生活和丈夫的陪伴，让周家蔚得到充分爱情滋润，这或许就是她魅力大增的终极秘密。

相关阅读：洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港铁老翁争位施袭｜据悉老翁事隔5日终落网 涉「兜锤窝面」打女乘客惹众怒
01:41
港铁老翁争位施袭｜72岁翁事隔5日终落网 涉「兜锤窝面」打女乘客惹众怒
突发
4小时前
内地攻港面店推$22超值早餐 食齐粥+蒸包+油炸鬼 网民：吃到深圳价！
内地攻港面店推$22超值早餐 有齐粥+蒸包+油炸鬼！网民：吃到深圳价
饮食
10小时前
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
10小时前
连锁酒楼长者优惠2026！早茶点心孖宝$20.8／煲仔饭$18.8
连锁酒楼长者优惠2026！早茶点心孖宝$20.8／煲仔饭$18.8
饮食
8小时前
《寻秦记》电影版片酬表疯传 一要角收天价为宣萱十倍 古天乐不收分文林峰成港星之首？
《寻秦记》电影版片酬表疯传 一要角收天价为宣萱十倍 古天乐不收分文林峰成港星之首？
影视圈
3小时前
天王秘恋一年无预警宣布结婚！甜美新婚妻身份大起底 旧爱曾爆分手涉第三者
天王秘恋一年无预警宣布结婚！甜美新婚妻身份大起底 旧爱曾爆分手涉第三者
影视圈
5小时前
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
影视圈
12小时前
方媛揭秘天王家庭日常 泄跑马地3千呎豪宅内部 郭富城甘做「女儿奴」互动画面曝光
方媛揭秘天王家庭日常 泄跑马地3千呎豪宅内部 郭富城甘做「女儿奴」互动画面曝光
影视圈
6小时前
陈志被捕︱网传妻子夸张炫富 巨宅鱼缸养鲨鱼女儿弹天价钢琴
陈志被捕︱网传妻子夸张炫富 巨宅鱼缸养鲨鱼女儿弹天价钢琴
即时中国
4小时前
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
饮食
12小时前