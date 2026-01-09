42岁「离港女星」上围再发育？超丰满胸形撑爆火红性感战衣  曾跟星二代老公多次闹离婚

现年42岁、2006年香港小姐亚军周家蔚（Janet）早前宣布与丈夫洪天明举家离开香港，正式移居深圳，引发外界广泛关注。近日TVB举行「万千星辉颁奖典礼2025」，周家蔚与洪天明特意返港出席盛会，与一众好友及得奖者相聚，而周家蔚当晚的状态，意外成为全场焦点。

周家蔚贴身红裙尽显丰满曲线

颁奖礼当晚，周家蔚选择了一袭深红色樽领闪闪贴身短裙，配衬型格的过膝长靴。虽然这套打扮从颈到脚都「密封」，没有丝毫「露肉」，但极度贴身的剪裁，却将她玲珑浮凸的S形曲线完美勾勒。从现场照片可见，周家蔚的身材比以往更显丰满，尤其骄人上围在紧身衣下「升级」效果显著，曲线惊人，散发出成熟女人的性感韵味。即使站在众多女星之中，她的魅力依然毫不逊色，举手投足间充满自信光彩，不少网民大赞她「魅力以几何级数上升」、「状态大勇」。

周家蔚洪天明曾历婚姻危机

周家蔚的魅力回归，或许与家庭生活的转变不无关系。她与现年51岁的洪天明结婚13年，育有两子，但近年洪天明长驻内地工作，夫妻聚少离多，婚变传闻不绝。洪天明早前受访时更曾含泪承认，因分隔两地及工作压力，太太多次提出离婚，婚姻一度亮起红灯。

周家蔚洪天明移居深圳感情回温

然而，为了维系家庭，夫妻二人最终做出重要决定——举家搬到深圳定居。周家蔚早前在社交媒体分享，搬家过程虽然辛苦，甚至导致夫妻二人都弄伤了腰，但全家亲力亲为，凡事自己来，反而让他们「一家人相亲相爱很幸福」，能够同甘共苦。

周家蔚魅力大增秘密揭秘？

夫妻二人结束了分隔两地的生活，洪天明亦有更多时间陪伴家人。从颁奖礼后台周家蔚作势亲吻洪天明的亲密合照可见，二人关系更胜从前，甜蜜满泻。相信稳定的家庭生活和丈夫的陪伴，让周家蔚得到充分爱情滋润，这或许就是她魅力大增的终极秘密。

