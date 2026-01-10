袁咏仪张智霖放闪泄豪宅巨厅 摆设添艺术气息 夫妻名下物业版图惊人手持逾亿物业

两届金像影后袁咏仪（靓靓）与老公张智霖（Chilam）结婚多年，一直是演艺圈的模范夫妻，两人生活富裕，投资有道。日前，袁咏仪在小红书上分享了一张与张智霖的亲密自拍，向粉丝们送上新年祝福。照片中，两人头靠著头，袁咏仪戴著闪亮的「2026」新年头饰，笑容甜蜜，幸福感满溢。

张智霖与袁咏仪豪宅有格调

然而，这张温馨的合照不仅让粉丝们被「闪盲」，更意外曝光了他们豪宅的内部环境。从照片背景可见，家中装潢简约而有格调，墙上挂著一幅色彩鲜艳的艺术画作，增添了不少艺术气息。其实袁咏仪不时会在社交平台分享在家中拍摄的影片和照片，例如她早前发布一段爱犬在家中木地板上玩耍的可爱影片，让粉丝得以一窥她舒适宽敞的家居环境。

相关阅读：袁咏仪19岁儿子「魔童」与大眼妹公园密会相拥 疑似女友样貌曝光 张智霖曾笑指赶抱孙

张智霖与袁咏仪多物业

这对「吸金」夫妻不仅演艺事业成功，在房地产投资上更是眼光独到。据过往报导，张智霖与袁咏仪持有​​多个物业。早在2017年，张智霖便以破当时屋苑纪录的9,180万港元，购入东半山传统豪宅区大宝阁的一个高层单位。此外，市场消息也指他持有该屋苑另一间价值逾亿元的豪宅。2023年8月，两人再度联名，以880万港元购入柴湾工业城的一个工厦单位，展现了他们多元化的投资策略。从顶级豪宅到工业大厦，张智霖与袁咏仪的物业版图横跨不同类型，可见二人财力相当雄厚。

相关阅读：王晶点名狠批两届金像影后 夺奖全靠有运：不拿就该死了 过早达巅峰注定走下坡

张智霖与袁咏仪儿子女友疑曝光？