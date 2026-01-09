Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吴婉芳「钻石级笋盘」二仔胡智同转形象颜值飙升 家族资产逾百亿 爆肌男神完美无瑕

影视圈
更新时间：19:00 2026-01-09 HKT
发布时间：19:00 2026-01-09 HKT

现年58岁前港姐亚军吴婉芳，在1993年下嫁商人胡家骅，胡氏家族资产逾百亿。吴婉芳育有三名子女，分别是大仔胡智略（Caspar）、二仔胡智同（Lynus）以及𡥧女胡智晴（Helene）。其大仔胡智略在2021年11月与霍英东孙女霍咏盈结婚，而外型高大靓仔的二仔胡智同，就被外界封为城中的钻石级笋盘，亦不时在IG晒爆肌相及影片，吸纳了不少丝粉。日前胡智同就公开把长发剪短的过程，获网民赞更有魅力！

胡智同被建议剃胡须

一直留有一头长发的胡智同，近日终于把长发剪短，并写道：「Fresh start to 2026！」他亦将剪发过程全程纪录下来，在其中一段的影片中，发型师把一束为胡智同剪下来的头发放在面前的桌面，胡智同即笑笑口用手机拍下，完成整过剪发过程，又拍低地上留下的一大堆头发。回复一头清爽短发的胡智同，获得网民及好友一致好评，大赞有型更有魅力：「短头发好睇好多！之前长挛头发没乜美感」、「Nice hair cut」、「Sharp！」，亦有网民留言向他建议下步要处理脸上的胡须，胡智同亦以两个哈哈笑的emoji公仔回复对方。

相关阅读：吴婉芳百亿新抱进驻小红书 跟「霍英东最美千金」汉服回乡寻根 竟因一事引网民吐槽？

 

胡智同做妈咪私人教练

现年29岁的胡智同，2022年投资7位数字跟朋友在中环开设健身中心，同时亦亲自做生招牌，经常在IG分享半裸操肌的影片和相片满足丝粉，而他的星级学生有陈凯咏（Jace）、王敏德二女王丽嘉（Irisa）等，此外，胡智同亦是妈妈吴婉芳的私人教练。

相关阅读：吴婉芳获笋盘二仔胡智同指导健身 刚过57岁生日 素颜展现真实状态

