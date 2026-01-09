Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

方媛揭秘天王家庭日常 泄跑马地3千呎豪宅内部 郭富城甘做「女儿奴」互动画面曝光

影视圈
更新时间：17:30 2026-01-09 HKT
发布时间：17:30 2026-01-09 HKT

天王郭富城老婆方媛（Moka）昨日（8日）在抖音上传了一段温馨的家庭生活影片，除了分享与女儿们的日常互动，更罕见地曝光了他们一家所居住的跑马地3千呎豪宅内部环境，其宽敞程度引发网民热议。

郭富城豪宅装潢品味高雅

影片开头，郭富城与方媛带著两个女儿外出，郭富城被女儿拉扯着撒娇，可见平时是一名「女儿奴」。镜头转到家中饭厅，方媛正与女儿们享用早餐。深色实木大餐桌配上时尚的皮革餐椅，背景墙上挂著充满艺术气息的书法字画，旁边还有一个巨大的简约风格时钟，整体装潢品味高雅。

客厅空间极宽敞

最引人注目的莫过于豪宅的客厅。从影片中可见，客厅空间非常宽敞，铺设了温润的木地板。正值圣诞季节，客厅中央摆放著一棵巨大的圣诞树，树下堆满了名牌礼物格外抢眼。客厅摆放著舒适的灰色沙发、一台按摩椅，以及落地大窗。两个女儿在柔软的地毯上画画、玩Lego，画面十分温馨。

虽然豪宅装潢奢华，但影片的重点始终是方媛与孩子们的亲密互动。她温柔地照顾著刚出生不久的三宝，陪伴大女儿和二女儿画画、阅读、做功课，字里行间充满了为人母的喜悦与用心。整段影片不仅让外界窥见了天王一家优渥的生活环境，更展现了他们幸福满溢的家庭氛围。

