iHeartRadio音乐颁奖礼丨Taylor Swift以9项提名领先 BLACKPINK凭《JUMP》获得5项提名 Stray Kids入围Kpop年度团体

影视圈
更新时间：15:45 2026-01-09 HKT
发布时间：15:45 2026-01-09 HKT

「2026 iHeartRadio音乐颁奖礼」将于3月26日举行，昨日公布提名名单。今年韩星及动画《Kpop猎魔女团》歌曲表现抢眼，美国乐坛天后Taylor Swift则以9项提名领先，其次为Bad Bunny、Sabrina Carpenter及Alex Warren，各自以8项提名紧随其后！Taylor入围「年度艺人」、「年度歌曲」、「年度流行歌手」、「年度流行歌曲」等大奖。

Jennie成最具份量韩国女Solo之一

《Kpop猎魔女团》主题曲《Golden》入围「年度流行歌曲」、「K‑Pop年度歌曲」、「最佳歌词」等奖，演唱此曲的HUNTR/X亦获「年度团体」提名。韩团BLACKPINK最为亮眼，组合本身就打入「K‑Pop年度团体」及「K‑Pop年度歌曲」等5个奖项，代表作《JUMP》更同时角逐「年度K‑Pop歌曲」、「最佳MV」等奖项。4位成员各自Solo亦大放异彩，Jennie以个人身份入围「K‑Pop年度艺人」、「K‑Pop年度歌曲」、「最受欢迎首张专辑」等6个奖项，成为本届最具份量的韩国女Solo之一。Rosé与Bruno Mars合作的洗脑神曲《APT.》同时获提名「最佳合作」及「K‑Pop年度歌曲」，令她个人合共入围5个奖项。

Jin获提名「K‑Pop年度艺人」

男偶像方面，BTS成员J‑Hope依旧火力全开，除了入围「K‑Pop年度艺人」、「K‑Pop年度歌曲」，其个人单曲《Killin’ It Girl》以及与LE SSERAFIM合作的《SPAGHETTI》更双双打入「最受欢迎TikTok舞蹈」等社交平台票选奖项；J-Hope队友Jin同样获提名「K‑Pop年度艺人」。新生代男团如ATEEZ、ENHYPEN、Stray Kids、女团TWICE及BLACKPINK齐齐角逐「K‑Pop年度团体」。除了大热天团，「K‑Pop最佳新人」提名包括82Major、ALLDAY PROJECT、CORTIS、Hearts2Hearts及MEOVV。

