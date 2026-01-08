Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

移英王喜再惹争议 浴室「高潮眼」片段流出 半裸单手「上下郁动」真相令人惊呼

更新时间：17:00 2026-01-08 HKT
发布时间：17:00 2026-01-08 HKT

近年移居英国生活的王喜自从去年5月声称2024年在台湾生活期间，两度被男友人迷奸，当时其精神状态已经受到外界关注，但王喜依然频繁地在社交平台拍片

王喜贴半裸片惊现高潮眼

日前王喜在IG贴上一段影片，片中所见半裸的王喜身在浴室，单手拎着手机、镜头对着下身位置，另一只手的出现有节奏地上下郁动的动作，王喜一脸状甚享受，接着用一个思考的emoji遮样，但可见到高潮眼。

王喜刻意用意淫手法表达剃毛

王喜手上有一大滩白色泡沬并得戚地搽在脸上，原来这连串动是挤剃须泡沫，但王喜刻意用意淫手法表达，他还留言：「匿藏英伦传｜剃毛｜#剃毛#真系剃毛，桥唔怕旧。」有人留言说：「桥唔怕旧，今次再激啲，仲要睇住手机嚟剒下剒下就射。。。剃须膏，二撇鸡胡须，好英俊潇洒，都话阿喜您几时都系咁得意可爱喇～靓仔～」但亦有留言称有点似自渎手势，令人误生邪念。

王喜曾被男友两度迷奸

王喜早年从台湾移居英国生活，不时分享日常所见所闻，又晒健硕身材相片福利，去年5月曾在YouTube上载影片透露，在台湾怀疑遭男性友人迷奸，而另一次被性侵，其中一次醒来的时候，发现自己全身疼痛，并睡在自己的大便上，更曝光自己的伤痕照片，指因被迷奸导致失禁、肾衰竭。王喜的好友陈志云曾表示二人一直有联络，表示王喜身体情况不错，作为朋友会支持对方，及聆听对方的心事。他指，曾劝王喜回港生活，「佢妈妈又喺香港，但佢好似意愿不大。」

