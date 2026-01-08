TVB前失婚性感女星38岁生日大解放 穿「中门大开」战衣晒火辣身材公开招桃花

以身材火辣见称的前TVB艺人白云（Snowy），日前迎来38岁生日。昨日（7日）她在社交平台分享一系列在外地度假庆祝的照片，再次成为网民热话。回复单身的白云，更明言希望为自己招来好桃花。

白云高衩晒腿

从照片中所见，白云身穿一袭极度性感的粉红色挂颈长裙，超Deep V的设计大方展示其招牌的丰满上围，裙摆的高衩剪裁，更让白云的一双美腿若隐若现，在阳光与无边际泳池的映衬下，画面引人遐想。白云对著镜头摆出多个自信的甫士，无论是轻抚秀发还是望向远方，都散发出成熟女性的妩媚与自信。

虽然白云真实年龄是38岁，但童心未泯的她，特意在生日蛋糕写上「小白终于18岁啦！」心态非常年轻。白云在帖文中兴奋地写道：「haha 18岁的生日蛋糕呀，好喜欢。今年多穿穿粉色，好好招招我的桃花 #18岁生日快乐」。

白云离婚五年

白云自2021年跟富二代前港男江俊霖（Kelvin）离婚后，活得更精采自在，不时在社交平台分享性感美照，享受单身贵族的自由生活。白云趁生日大方表示希望招来桃花，估计已准备好迎接新恋情。

