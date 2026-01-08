Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

谢贤细女谢婷婷一家四口闪现香港 带型男新欢、子女低调回港探亲 曝光奢华住处望维港景

影视圈
更新时间：12:00 2026-01-08 HKT
发布时间：12:00 2026-01-08 HKT

43岁的谢霆锋胞妹谢婷婷（Jennifer）2019年诞下女儿Sara，之后长留加拿大生活，去年公开新恋情，并为外籍型男Mathew诞下儿子Brooklyn Milne，谢婷婷不时放闪晒幸福。谢婷婷囝囝已出世半年，近日一家四口现身香港，估计谢婷婷带另一半及儿子回港探亲。

谢婷婷另一半凑仔

谢婷婷昨日（7日）在IG分享影片，见到一家人入住港岛区的五星级酒店，有厅有房占地约千呎，还可饱览270度维港景色，每晚索价约9,000元至12,000元，相当奢华。谢婷婷拍摄房间环境时，见到Mathew抱住儿子睇海景，而囡囡Sara则坐在一旁，表现乖巧。

相关阅读：谢婷婷树下拥吻罕放闪庆祝两周年 深情告白曝光甜蜜生活

谢婷婷一家低调抵港，即相约好友食饭，见到谢婷婷在IG限时动态分享新相，与Mathew带同囝囝见友人，BB被好友抱住影相，未见扭计。另一张照片见到谢婷婷抱住儿子，面前放有一大堆Labubu公仔，相估是送给小朋友的礼物。

谢婷婷香港有物业

谢婷婷数年前返回加拿大温哥华定居，向网球界发展，间中会带女儿返港探父母。虽然谢婷婷离港多年，但有指哥哥谢霆锋早在2017年掷3,000余万元，赠送西环「维壹」的千呎豪宅予谢婷婷，作为生日礼物及嫁妆。而谢婷婷亦曾以首置名义，斥资1,710.6万元购入跑马地山光道新盘「THE ASTER」低层连平台特色户。相信今次因短暂返港，懒得执拾家居而选择入住酒店。

相关阅读：谢婷婷诞子三个月搬新豪宅 复式新居地方宽敞有大花园供仔女玩乐

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
5小时前
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
影视圈
7小时前
71岁「TVB富贵绿叶」身形再度暴瘦惹人忧 曾自爆与子疏离惨被嫌弃？
71岁「TVB富贵绿叶」身形再度暴瘦惹人忧 曾自爆与子疏离惨被嫌弃？
影视圈
9小时前
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
影视圈
22小时前
内地攻港面店推$22超值早餐 食齐粥+蒸包+油炸鬼 网民：吃到深圳价！
内地攻港面店推$22超值早餐 有齐粥+蒸包+油炸鬼！网民：吃到深圳价
饮食
5小时前
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
2026-01-08 10:00 HKT
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
影视圈
20小时前
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
饮食
8小时前
天王秘恋一年无预警宣布结婚！甜美新婚妻身份大起底 旧爱曾爆分手涉第三者
天王秘恋一年无预警宣布结婚！甜美新婚妻身份大起底 旧爱曾爆分手涉第三者
影视圈
5小时前
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
生活百科
2026-01-08 14:40 HKT